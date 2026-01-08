Atenționare MAE: Posibile blocaje rutiere din cauza grevei fermierilor în Belgia

MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Belgia asupra faptului că, începând din seara zilei de 8 ianuarie 2026 și pe parcursul zilei de 9 ianuarie 2026, este anunțată o grevă națională a fermierilor.

În acest context sunt anticipate perturbări și blocaje semnificative pe întreaga rețea rutieră de pe teritoriul țării.

Principalele axe rutiere afectate vor fi:

Valonia:

• Provincia Namur: Courrière – intersecția E411-N4;

• Gembloux: sensul giratoriu Trois Clés;

• Saint-Germain: intrarea pe E411;

• Sudul regiunii: mai multe puncte de întâlnire pe N4, în fața unităților Toussaint și lângă

garajul Loriers pentru cei care vin dinspre Profondeville;

• E411 și E11;

• Loncin și Battice: intersecții blocate;

• Haut-Ittre, Hensies, Froyennes;

Flandra:

• Wommelgem;

• Gent.

MAE recomandă cetățenilor români să urmărească informațiile actualizate privind traficul rutier disponibile pe paginile de Internet: https://www.vlaanderen.be și https:/trafiroutes.wallonie.be.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658, +32 (0)2 343 69 35, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.