Atenționare MAE: Ninsori abundente și risc de avalanșe în mai multe provincii din Japonia

Ministerul Afacerilor Externe a emis miercuri o avertizare de călătorie pe fondul condițiilor meteo din Japonia. În urma ninsorilor abundente din regiunile Niigata, Aomori și Akita, a crescut riscul producerii de avalanșe.
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Radu Mocanu
04 feb. 2026, 16:46, Social

„Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Japonia asupra faptului că, începând cu data de 3 februarie 2026, urmare a ninsorilor abundente din provinciile Niigata, Aomori și Akita, există riscul producerii de  avalanșe. MAE recomandă cetățenilor români să evite călătoriile în aceste zone și să respecte instrucțiunile autorităților locale”, se arată în avertizarea emisă miercuri de MAE. 

Ministerul mai anunță că în cazul în care cetățeni români au nevoie de asistență consulară, aceștia pot apela la numerele de telefon ale Ambasadei României în Japonia (+81 (0)3 3479 1804, +81 (0)3 3479 0431, +81 (0)3 3479 0432). 

Pentru situații de urgență, autoritățile pun la dispoziție cetățenilor numărul de  telefon de urgență al misiunii diplomatice: +81 (0) 80 4461 4465. 

Totodată, Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet ale Ambasadei României la Tokyo și ale MAE. 

