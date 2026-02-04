Atenționare MAE: Ninsori abundente și risc de avalanșe în mai multe provincii din Japonia

„Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Japonia asupra faptului că, începând cu data de 3 februarie 2026, urmare a ninsorilor abundente din provinciile Niigata, Aomori și Akita, există riscul producerii de avalanșe. MAE recomandă cetățenilor români să evite călătoriile în aceste zone și să respecte instrucțiunile autorităților locale”, se arată în avertizarea emisă miercuri de MAE.

Ministerul mai anunță că în cazul în care cetățeni români au nevoie de asistență consulară, aceștia pot apela la numerele de telefon ale Ambasadei României în Japonia (+81 (0)3 3479 1804, +81 (0)3 3479 0431, +81 (0)3 3479 0432).

Pentru situații de urgență, autoritățile pun la dispoziție cetățenilor numărul de telefon de urgență al misiunii diplomatice: +81 (0) 80 4461 4465.

Totodată, Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet ale Ambasadei României la Tokyo și ale MAE.