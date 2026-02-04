Atacatorul fostului premier japonez Shinzo Abe face apel împotriva sentinței pe viață

Tetsuya Yamagami, în vârstă de 45 de ani, a fost condamnat de Tribunalul Districtual din Nara la închisoare pe viață, după ce a recunoscut că l‑a împușcat mortal pe Abe în timpul unei manifestații electorale din orașul Nara, la 8 iulie 2022.

Fost membru al Forțelor Maritime de Auto‑apărare ale Japoniei, Yamagami l‑a împușcat de două ori pe Abe cu o armă artizanală. Atacul a survenit în timp ce Abe susținea un discurs de campanie pentru alegerile la Camera Superioară a Parlamentului.

Abe, în vârstă de 67 de ani și cel mai longeviv prim‑ministru din istoria modernă a Japoniei, a murit în urma rănilor severe suferite.

La proces, avocații apărării au susținut că antecedentele dificile ale lui Yamagami – inclusiv problema financiară a familiei sale legată de donații către Biserica Unificării, o grupare religioasă controversată – ar fi trebuit să fie luate în considerare la determinarea pedepsei. Aceștia au cerut o sentință de maximum 20 de ani.

Însă, instanța a decis că aceste motive nu justificau o reducere semnificativă a pedepsei.

Tribunalul districtual Nara i-a acordat lui Tetsuya Yamagami pedeapsa pe viață, așa cum au cerut procurorii, respingând argumentul apărării potrivit căruia copilăria sa „tristă” ar fi trebuit luată în considerare la stabilirea sentinței.