Bărbatul care l-a împușcat mortal pe fostul premier japonez Shinzo Abe în 2022 a făcut miercuri apel împotriva deciziei unei instanțe japoneze care l-a condamnat luna trecută la închisoare pe viață, potrivit agenției japoneze Kyodo.
Atacatorul fostului premier japonez Shinzo Abe face apel împotriva sentinței pe viață
Tetsuya Yamagami, în vârstă de 45 de ani, a fost condamnat de Tribunalul Districtual din Nara la închisoare pe viață, după ce a recunoscut că l‑a împușcat mortal pe Abe în timpul unei manifestații electorale din orașul Nara, la 8 iulie 2022.

Fost membru al Forțelor Maritime de Auto‑apărare ale Japoniei, Yamagami l‑a împușcat de două ori pe Abe cu o armă artizanală. Atacul a survenit în timp ce Abe susținea un discurs de campanie pentru alegerile la Camera Superioară a Parlamentului.

Abe, în vârstă de 67 de ani și cel mai longeviv prim‑ministru din istoria modernă a Japoniei, a murit în urma rănilor severe suferite.

La proces, avocații apărării au susținut că antecedentele dificile ale lui Yamagami – inclusiv problema financiară a familiei sale legată de donații către Biserica Unificării, o grupare religioasă controversată – ar fi trebuit să fie luate în considerare la determinarea pedepsei. Aceștia au cerut o sentință de maximum 20 de ani.

Însă, instanța a decis că aceste motive nu justificau o reducere semnificativă a pedepsei.

Tribunalul districtual Nara i-a acordat lui Tetsuya Yamagami pedeapsa pe viață, așa cum au cerut procurorii, respingând argumentul apărării potrivit căruia copilăria sa „tristă” ar fi trebuit luată în considerare la stabilirea sentinței.

