Prima pagină » Știri externe » Mii de venezueleni au ieșit în stradă la Caracas pentru eliberarea lui Nicolás Maduro

Mii de venezueleni au ieșit în stradă la Caracas pentru eliberarea lui Nicolás Maduro

Mii de susținători ai fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro au mărșăluit miercuri la Caracas pentru a cere eliberarea sa, la o lună de la îndepărtarea din funcție în urma unei operațiuni militare americane și transferul în Statele Unite pentru a fi judecat pentru trafic de droguri.
Mii de venezueleni au ieșit în stradă la Caracas pentru eliberarea lui Nicolás Maduro
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Petre Apostol
04 feb. 2026, 04:10, Știri externe

Manifestanții au scandat „Venezuela are nevoie de Nicolás” și au purtat imagini cu Maduro și cu soția sa, Cilia Flores, care a fost, de asemenea, capturată în aceeași operațiune și se află în custodie în SUA, potrivit AFP.

Participanții erau, în majoritate, angajați din sectorul public și susținători ai mișcării conduse anterior de Hugo Chávez. Mulți fluturau steaguri venezuelene și purtau culorile roșii ale partidului.

Marșul a fost organizat de guvernul interimar condus de Delcy Rodríguez, care încearcă să mențină sprijinul atât din partea administrației de la Washington, cât și al acoliților lui Nicolás Maduro și al populației.

Vicepreședinta venezueleană a preluat conducerea țării după plecarea lui Maduro, însă poziția sa rămâne delicată pe scena politică internă și internațională.

Prin contrast, opoziția și susținătorii democrației au cerut în alte proteste recente adoptarea rapidă a unei legi de amnistie pentru prizonierii politici din Venezuela, după eliberări parțiale puse în aplicare ca urmare a presiunii internaționale.

Operațiunea americană de capturare a lui Maduro de la începutul lunii ianuarie a provocat tensiuni internaționale, cu reacții critice din partea unor state precum China și Spania.

Recomandarea video

Cum au viralizat ”suveraniștii” lui Georgescu în social media fake-ul despre ceasul lui Bolojan, ”un Patek Philippe de 200.000 de euro” / Ce sunt Timex – “Patek-ul săracului” – și tehnica ”dupe”
G4Media
Prima țară din lume care interzice portierele cu mâner ascuns la mașini. Ce mărci sunt vizate
Gandul
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Alexandru Nazare: „Am salvat ratingul României”. Marea promisiune pentru autostrada Moldovei
Libertatea
Anunț important pentru pensionari! Se dau până la 550 de lei în plus la pensie în 2026. Află dacă ești eligibil!
CSID
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Promotor