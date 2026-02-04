Mii de venezueleni au ieșit în stradă la Caracas pentru eliberarea lui Nicolás Maduro

Manifestanții au scandat „Venezuela are nevoie de Nicolás” și au purtat imagini cu Maduro și cu soția sa, Cilia Flores, care a fost, de asemenea, capturată în aceeași operațiune și se află în custodie în SUA, potrivit AFP.

Participanții erau, în majoritate, angajați din sectorul public și susținători ai mișcării conduse anterior de Hugo Chávez. Mulți fluturau steaguri venezuelene și purtau culorile roșii ale partidului.

Marșul a fost organizat de guvernul interimar condus de Delcy Rodríguez, care încearcă să mențină sprijinul atât din partea administrației de la Washington, cât și al acoliților lui Nicolás Maduro și al populației.

Vicepreședinta venezueleană a preluat conducerea țării după plecarea lui Maduro, însă poziția sa rămâne delicată pe scena politică internă și internațională.

Prin contrast, opoziția și susținătorii democrației au cerut în alte proteste recente adoptarea rapidă a unei legi de amnistie pentru prizonierii politici din Venezuela, după eliberări parțiale puse în aplicare ca urmare a presiunii internaționale.

Operațiunea americană de capturare a lui Maduro de la începutul lunii ianuarie a provocat tensiuni internaționale, cu reacții critice din partea unor state precum China și Spania.