Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a făcut un comentariu ironic cu privire la performanța sistemelor rusești de apărare aeriană în timpul capturării liderului venezuelean Nicolás Maduro.
Șeful Pentagonului ironizează sistemele de apărare aeriană rusă din Venezuela: Nu au funcționat prea bine
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
06 ian. 2026, 12:48, Știri externe

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a pus la îndoială eficacitatea sistemelor rusești de apărare aeriană din Venezuela, care nu au funcționat în timpul capturării lui Nicolas Maduro.

Comentariile au fost făcute de Hegseth în timpul unui discurs în cadrul turneului Arsenal of Freedom.

„Acum trei nopți, în centrul orașului Caracas, în Venezuela, am văzut cum aproape 200 dintre cei mai mari americani ai noștri s-au deplasat în centrul orașului Caracas. Se pare că sistemele rusești de apărare aeriană nu au funcționat prea bine, nu-i așa? În centrul orașului Caracas, au capturat un individ acuzat și căutat de justiția americană, în sprijinul forțelor de ordine, fără ca niciun american să fie ucis”, a spus Hegseth, potrivit Ukrainska Pravda.

Răspunzând la remarca lui Hegseth, primul adjunct al ministrului Afacerilor Externe al Ucrainei, Sergiy Kyslytsya, a subliniat că Venezuela are sisteme de apărare aeriană S-300VM, dintre care două seturi de batalion au fost furnizate Venezuelei de Rusia în urmă cu mai bine de un deceniu, în 2013.

Maduro a pledat nevinovat în fața instanței

Comentariile lui Hegseth vin la câteva zile după ce președintele venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost scoși cu forța din dormitorul lor de către forțele americane în timpul raidului care a dus la capturarea lor.

Luni, cuplul a fost adus în fața instanței din New York. Nicolas Maduro s-a declarat „nevinovat” la acuzațiile federale de trafic de droguri.

„Sunt nevinovat. Nu sunt vinovat. Sunt un om decent, președintele țării mele”, a declarat Maduro în fața judecătorului.

