Prima apariție a lui Maduro într-o sală de judecată din SUA: Sunt nevinovat

„Sunt nevinovat. Nu sunt vinovat. Sunt un om decent, președintele țării mele”, a declarat Maduro în fața judecătorului.

Maduro a comparut luni pentru prima dată în fața unui tribunal american, fiind acuzat de narcoterorism, acuzație pe care administrația Trump a folosit-o pentru a justifica capturarea și aducerea lui la New York.

Maduro, îmbrăcat într-o uniformă albastră de deținut, și soția sa au fost conduși în sala de judecată pentru o procedură juridică scurtă, dar necesară, care va da probabil startul unei lupte juridice îndelungate cu privire la posibilitatea judecării sale în SUA. Ambii au folosit căști pentru a asculta procedura în limba engleză, tradusă în spaniolă.

În calitate de inculpat în sistemul juridic american, Maduro va avea aceleași drepturi ca orice altă persoană acuzată de o infracțiune, inclusiv dreptul la un proces cu un juriu format din newyorkezi obișnuiți.

Avocații lui Maduro vor contesta probabil legalitatea arestării sale, argumentând că acesta beneficiază de imunitate în calitate de șef de stat suveran.

Dar SUA nu îl recunosc pe Maduro ca șef legitim al statului Venezuela, în special după o realegere mult contestată în 2024, notează jurnaliștii americani.

SUA i-au arestat pe Maduro și soția sa într-o operațiune militară sâmbătă, capturându-i în casa lor dintr-o bază militară.

