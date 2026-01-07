Prima pagină » Știri externe » Nicolas Maduro și soția sa au suferit răni în timp ce încercau să fugă de soldați

Fostul lider venezuelean Nicolas Maduro și soția acestuia, Cilia Flores, au suferit răni în timp ce se ascundeau de forțele speciale americane care încercau să-i captureze.
Nicolas Maduro și soția sa, în timp ce sunt duși la instanța din New York. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
07 ian. 2026, 12:50, Știri externe

Fostul președinte al Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost răniți după ce s-au lovit la cap în timp ce fugeau de forțele americane care încercau să-i aresteze, au declarat surse familiarizate cu situația pentru CNN.

Cei doi au încercat să se ascundă în spatele unei uși grele de oțel din incinta complexului lor, însă aceștia s-au lovit la cap în timp ce încercau să scape din cauza tocului ușii, care era prea jos, mai spun sursele pentru CNN.

Potrivit NBC News, rănile au survenit înainte ca forțele speciale americane să intre în contact cu Maduro și soția acestuia.

Forțele speciale americane au încercat să spargă ușile mari în spatele cărora se ascundeau soții Maduro folosind așa-numitele flash bangs, dispozitive explozive mai puțin letale care creează lumină și sunete intense și au rolul de a dezorienta.

Cei doi au fost examinați medical la bordul avionului care i-a transportat după ce a aterizat la baza aeriană Stewart Air National Guard, la nord de New York, potrivit unei a doua persoane familiarizate cu problema.

În fața instanței, luni, Maduro și soția sa s-au prezentat cu leziuni vizibile, iar avocatul lui Flores a declarat judecătorului că aceasta „a suferit leziuni grave” în timpul răpirii. Avocatul acesteia a precizat că ea ar putea avea o fractură, dar și vânătăi severe la coaste, afirmând că ea ar putea avea nevoie de o radiografie. În sala de judecată, Maduro a avut dificultăți în a se așeza și a se ridica, mai notează CNN.

Reamintim că atât Maduro, cât și soția sa, Cilia Flores, au fost arestați, sâmbătă, în Venezuela. Aceștia au fost duși cu avionul la New York.

