Fosta primă-doamnă a Venezuelei, Cilia Flores, ar fi fost rănită în timpul arestării

Mark Donnelly, avocatul soției lui Maduro, a declarat luni, la proces, că Cilia Flores are „probleme medicale și de sănătate care necesită” îngrijiri medicale.

Potrivit declarațiilor avocatului, ea ar fi suferit leziunile în timpul arestării. Avocatul lui Flores a precizat că femeia ar putea avea o fractură, dar și vânătăi severe la coaste, afirmând că ea ar putea avea nevoie de o radiografie, potrivit Associated Press.

Judecătorul a dispus procurorilor să se asigure că Flores primește îngrijirea corespunzătoare.

La fel ca și soțul ei, Maduro, ea a pledat nevinovată pentru acuzațiile de narco-terorism ce i se aduc.

Potrivit unui comunicat transmis ulterior de avocatul, fosta primă-doamnă a Venezuelei este „conștientă că are un drum lung de parcurs” în cadrul procesului, potrivit Sky News.

„Clienta noastră are o stare pozitivă. Așteptăm cu nerăbdare să analizăm și să contestăm probele pe care le are guvernul. Deși ne-ar plăcea să prezentăm punctul nostru de vedere acum, vom aștepta să o facem în instanță, la momentul potrivit. Prima doamnă este conștientă că are un drum lung de parcurs și este pregătită”, se arată în comunicatul transmis sursei citate de avocatul Mark Donnelly.

Reamintim că atât Maduro, cât și soția sa, Cilia Flores, au fost arestați, sâmbătă, în Venezuela. Aceștia au fost duși cu avionul la New York.