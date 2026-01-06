Tensiuni diplomatice. Beijingul denunță „abuzul de putere” al Washingtonului

Declarațiile au fost făcute de purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe chinez, Mao Ning, în cadrul unei conferințe de presă, potrivit agenției EFE.

Mao Ning a subliniat că „nicio țară nu își poate plasa normele interne mai presus de dreptul internațional” și a criticat dur Washingtonul pentru ceea ce Beijingul consideră a fi o încălcare flagrantă a suveranității Venezuelei.

Potrivit oficialului chinez, Statele Unite, în calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, „au ignorat preocupările serioase ale comunității internaționale și au călcat în picioare suveranitatea, securitatea și drepturile legitime ale Venezuelei”.

China respinge rolul SUA de „poliție a lumii”

În declarația sa, Mao Ning a reiterat opoziția fermă a Chinei față de utilizarea forței în relațiile internaționale.

„Problemele internaționale nu ar trebui rezolvate prin utilizarea forței. Abuzul de mijloace militare duce doar la crize mai mari”, a afirmat aceasta, adăugând că „țările mari, în special, nu ar trebui să acționeze ca și cum ar putea fi poliția lumii”.

China cere eliberarea imediată a lui Maduro

Beijingul a criticat și procedurile judiciare inițiate în Statele Unite împotriva lui Nicolas Maduro, considerând că acestea ignoră statutul său de șef de stat. Mao Ning a declarat că supunerea președintelui venezuelean la procese interne americane „încalcă grav suveranitatea națională a Venezuelei și subminează normele fundamentale ale relațiilor internaționale”.

China a cerut eliberarea imediată a lui Maduro și a soției sale, precum și garantarea siguranței personale a acestora.

Referindu-se la situația politică internă din Venezuela, după numirea lui Delcy Rodríguez ca președinte interimar, Mao Ning a afirmat că Beijingul respectă măsurile adoptate de guvernul venezuelean în conformitate cu Constituția și legile țării.

„China respectă suveranitatea și independența Venezuelei și sprijină rezolvarea diferendelor prin dialog și consultare pe cale pașnică”, a precizat purtătoarea de cuvânt.