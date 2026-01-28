Prima pagină » Știrile zilei » Secretarul de Stat Marco Rubio prezintă progresul realizat în Venezuela de la capturarea lui Maduro

Secretarul de Stat Marco Rubio a prezentat miercuri, în fața Senatului, progresul realizat în Venezuela. Acesta a precizat că dialogul cu noua conducere interimară este „respectuos și productiv” și că se fac eforturi pentru eliminarea influențelor ostile din Venezuela.
Secretarul de Stat Marco Rubio prezintă progresul realizat în Venezuela de la capturarea lui Maduro
28 ian. 2026, 18:49, Știri externe

Marco Rubio a susținut că administrația americană își consolidează apropierea față de noile autorități interimare din Venezuela, în prima audiere din Congres de la realizarea operațiunii prin care Nicolas Maduro a fost reținut, notează Reuters. 

De la arestarea lui Maduro, guvernul american colaborează cu Delcy Rodríguez, o fostă aliată a lui Maduro. Aceasta a preluat puterea după arestarea fostului președinte, însă a fost  avertizată cu noi acțiuni militare dacă autoritățile de la Caracas nu vor respecta cerințele SUA.

Rubio a afirmat că Venezuela, o țară care în trecut a avut relații bune cu Statele Unite, se află pe drumul refacerii legăturilor diplomatice și că SUA ar putea deschide rapid o reprezentanță diplomatică în această țară.  

Despre influențele ostile Statelor Unite, secretarul de Stat a spus: „Pentru prima dată în 20 de ani, purtăm conversații serioase despre erodarea și eliminarea prezenței iraniene, a influenței chineze, precum și a prezenței rusești. De fapt, vă voi spune că există multe elemente acolo în Venezuela care salută o revenire la stabilirea relațiilor cu Statele Unite pe mai multe fronturi”. 

Rubio a justificat înlăturarea lui Maduro: „Era o situație inacceptabilă și trebuia abordată”. Acesta a vorbit despre faptul că Venezuela devenise un centru de operațiuni pentru adversarii Statelor Unite, inclusiv China, Rusia și Iran, și a invocat presupuse legături ale fostului lider cu traficul de droguri.

Despre vânzările de petrol venezuelean, oficialul a precizat că scopul este de a facilita tranziția către „o Venezuela prietenoasă, stabilă și prosperă”. 

Audierea a avut loc pe fondul tensiunilor dintre administrația Trump și Congres, întrucât mai mulți congresmeni, din ambele partide au criticat lipsa de comunicare privind operațiunile majore din plan extern. 

