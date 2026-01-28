Secretarul de Stat Marco Rubio prezintă progresul realizat în Venezuela de la capturarea lui Maduro

Marco Rubio a susținut că administrația americană își consolidează apropierea față de noile autorități interimare din Venezuela, în prima audiere din Congres de la realizarea operațiunii prin care Nicolas Maduro a fost reținut, notează Reuters.

De la arestarea lui Maduro, guvernul american colaborează cu Delcy Rodríguez, o fostă aliată a lui Maduro. Aceasta a preluat puterea după arestarea fostului președinte, însă a fost avertizată cu noi acțiuni militare dacă autoritățile de la Caracas nu vor respecta cerințele SUA.

Rubio a afirmat că Venezuela, o țară care în trecut a avut relații bune cu Statele Unite, se află pe drumul refacerii legăturilor diplomatice și că SUA ar putea deschide rapid o reprezentanță diplomatică în această țară.

Despre influențele ostile Statelor Unite, secretarul de Stat a spus: „Pentru prima dată în 20 de ani, purtăm conversații serioase despre erodarea și eliminarea prezenței iraniene, a influenței chineze, precum și a prezenței rusești. De fapt, vă voi spune că există multe elemente acolo în Venezuela care salută o revenire la stabilirea relațiilor cu Statele Unite pe mai multe fronturi”.

Rubio a justificat înlăturarea lui Maduro: „Era o situație inacceptabilă și trebuia abordată”. Acesta a vorbit despre faptul că Venezuela devenise un centru de operațiuni pentru adversarii Statelor Unite, inclusiv China, Rusia și Iran, și a invocat presupuse legături ale fostului lider cu traficul de droguri.

Despre vânzările de petrol venezuelean, oficialul a precizat că scopul este de a facilita tranziția către „o Venezuela prietenoasă, stabilă și prosperă”.

Audierea a avut loc pe fondul tensiunilor dintre administrația Trump și Congres, întrucât mai mulți congresmeni, din ambele partide au criticat lipsa de comunicare privind operațiunile majore din plan extern.