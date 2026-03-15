Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 16| Armata americană refuză să comenteze afirmația Iranului că a folosit teritoriul Emiratelor Arabe Unite pentru atacul de la Kharg

SUMAR:
UPDATE: Armata americană refuză să comenteze afirmația Iranului că a folosit teritoriul Emiratelor Arabe Unite pentru atacul de la Kharg
După cum am relatat, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că SUA au atacat insulele Kharg și Abu Musa din două locații din Emiratele Arabe Unite – Ras al-Khaimah și un loc pe care l-a descris ca fiind „foarte aproape de Dubai”. scrie AlJazeera.
El a numit mișcarea periculoasă și a spus că Iranul „va încerca să fie atent să nu atace nicio zonă populată” de acolo.
Potrivit agenției de știri AP, Comandamentul Central al SUA a refuzat să comenteze afirmația lui Araghchi.
Între timp, un consilier diplomatic al președintelui Emiratelor Arabe Unite a declarat pe rețelele de socializare că țara are dreptul să se apere, dar „prioritizează în continuare rațiunea și logica și continuă să dea dovadă de reținere”.
În ultimele două săptămâni, Iranul a lansat sute de rachete și drone asupra vecinilor din Golf în timpul războiului, susținând că a vizat active americane, chiar dacă au fost raportate lovituri sau tentative de atac asupra unor active civile, cum ar fi aeroporturile și câmpurile petroliere.
UPDATE: Arabia Saudită a interceptat 10 drone, Iranul neagă responsabilitatea
Arabia Saudită a declarat că a interceptat 10 drone în zonele din jurul Riadului și în regiunile estice ale țării.
IRGC a declarat la scurt timp după aceea că atacul nu are nicio legătură cu Iranul.
„Acest atac nu are nicio legătură cu Republica Islamică Iran, iar guvernul saudit ar trebui să încerce să descopere originea atacurilor”, se arată într-un comunicat.
UPDATE Noi atacuri ale Iranului în țările vecine
Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunțat pe contul său oficial de X că a interceptat și distrus recent șapte drone în Riad și în Regiunea de Est. În această dimineață, autoritățile din Dubai și Qatar au raportat, de asemenea, interceptări ale sistemelor de apărare aeriană.
Biroul de presă din Dubai a postat pe X, afirmând că sunetele auzite în zonele Marina și Al Sufouh au fost rezultatul unor interceptări reușite.
Între timp, Ministerul Apărării din Qatar a declarat că a interceptat patru rachete balistice și o serie de drone lansate de Iran.
UPDATE Atac major al Iranului
IDF a detectat, pentru a doua oară de la miezul nopții, un atac cu rachete balistice din partea Iranului.
Sirenele au fost declanșate în centrul Israelului.
UPDATE Trump spune cum se va derula războiul din Iran în zilele următoare
Președintele Donald Trump a declarat, într-un amplu interviu telefonic pentru NBC News, că el nu este pregătit să încheie un acord pentru a pune capăt războiului cu Iranul, în ciuda disponibilității Teheranului de a face acest lucru. „Termenii nu sunt încă suficient de buni”, spune președintele SUA care a refuzat să să spună care ar fi acei termeni. Liderul de la Casa Albă l-a criticat dur pe Volodimir Zelenski, a vorbit despre prețul petrolului, despre situația din Strâmtoarea Ormuz, despre liderii iranieni și a oferit și detalii despre cum se va desfășura războiul în zilele următoare.
Biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a luat legătura cu echipa președintelui ucrainean Zelenski pentru a solicita o convorbire telefonică, a declarat un oficial israelian pentru The Times of Israel.
Potrivit Ynet, Netanyahu dorește să discute despre cooperarea în combaterea dronelor iraniene, cu care Ucraina se confruntă de ani de zile.
Rezumatul ultimelor ore
- Israelul a anunțat că a ucis încă doi oficiali iranieni de rang înalt și că a ajuns la 400 de valuri de atacuri aeriene asupra unor ținte din vestul și centrul Iranului, la două săptămâni de la izbucnirea războiului. Evoluțiile vin pe fondul unei extinderi a tensiunilor regionale, cu efecte asupra securității maritime, piețelor globale și stabilității din statele vecine.
- Un nou punct de presiune rămâne Strâmtoarea Ormuz, rută esențială pentru transportul global de petrol. Președintele american Donald Trump și-a reiterat apelul către alte state să contribuie la securizarea traficului maritim din zonă, în timp ce autoritățile iraniene au transmis mesaje contradictorii privind restricțiile impuse. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că strâmtoarea ar fi închisă doar navelor americane și israeliene. Tot Araghchi a respins afirmațiile venite din SUA potrivit cărora liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar fi fost rănit și desfigurat în urma primului val de atacuri americano-israeliene de luna trecută. Khamenei a rămas în afara vieții publice de la numirea sa, alimentând speculațiile privind starea sa.
- În paralel, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că a furnizat Iranului informații și drone folosite în atacuri asupra bazelor militare americane din Orientul Mijlociu, o acuzație care, dacă se confirmă, ar indica o implicare mai amplă a Moscovei în conflict.
- Escaladarea militară readuce în prim-plan și traume mai vechi din regiune. În Liban, mulți dintre cei care au copilărit în timpul războiului civil din 1975-1990 spun că noile lovituri din Orientul Mijlociu reactivează amintiri și temeri pe care le credeau depășite.
- Între timp, conflictul pare să afecteze și mai mult securitatea regională. Două drone au lovit ieri ambasada SUA din Bagdad, însă amploarea pagubelor și existența unor victime nu sunt deocamdată clare. Premierul Irakului a condamnat atacul, avertizând că acesta expune țara unor „consecințe grave” și promițând continuarea anchetei pentru identificarea celor responsabili.
- Formula 1 a anunțat anularea Marelui Premiu din Bahrain și a Marelui Premiu al Arabiei Saudite, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Cele două curse erau programate să se desfășoare pe 12 aprilie, în Bahrain, respectiv pe 19 aprilie, în Arabia Saudită.
- Elveția a anunțat sâmbătă că a respins solicitările SUA de survol al spațiului aerian național, în contextul războiului din Iran. Berna a autorizat doar aeronavele de transport să survoleze spațiul național
- Trei membre ale echipei feminine de fotbal a Iranului, care acceptaseră vize de refugiat pentru a rămâne în Australia, au decis să se întoarcă în țara lor natală, a declarat ministrul australian al afacerilor interne.