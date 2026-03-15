Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 16| Armata americană refuză să comenteze afirmația Iranului că a folosit teritoriul Emiratelor Arabe Unite pentru atacul de la Kharg

UPDATE: Armata americană refuză să comenteze afirmația Iranului că a folosit teritoriul Emiratelor Arabe Unite pentru atacul de la Kharg

După cum am relatat, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că SUA au atacat insulele Kharg și Abu Musa din două locații din Emiratele Arabe Unite – Ras al-Khaimah și un loc pe care l-a descris ca fiind „foarte aproape de Dubai”. scrie AlJazeera.

El a numit mișcarea periculoasă și a spus că Iranul „va încerca să fie atent să nu atace nicio zonă populată” de acolo.

Potrivit agenției de știri AP, Comandamentul Central al SUA a refuzat să comenteze afirmația lui Araghchi.

Între timp, un consilier diplomatic al președintelui Emiratelor Arabe Unite a declarat pe rețelele de socializare că țara are dreptul să se apere, dar „prioritizează în continuare rațiunea și logica și continuă să dea dovadă de reținere”.

În ultimele două săptămâni, Iranul a lansat sute de rachete și drone asupra vecinilor din Golf în timpul războiului, susținând că a vizat active americane, chiar dacă au fost raportate lovituri sau tentative de atac asupra unor active civile, cum ar fi aeroporturile și câmpurile petroliere.

UPDATE: Arabia Saudită a interceptat 10 drone, Iranul neagă responsabilitatea

Arabia Saudită a declarat că a interceptat 10 drone în zonele din jurul Riadului și în regiunile estice ale țării.

IRGC a declarat la scurt timp după aceea că atacul nu are nicio legătură cu Iranul.

„Acest atac nu are nicio legătură cu Republica Islamică Iran, iar guvernul saudit ar trebui să încerce să descopere originea atacurilor”, se arată într-un comunicat.

UPDATE Noi atacuri ale Iranului în țările vecine

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunțat pe contul său oficial de X că a interceptat și distrus recent șapte drone în Riad și în Regiunea de Est. În această dimineață, autoritățile din Dubai și Qatar au raportat, de asemenea, interceptări ale sistemelor de apărare aeriană.

Biroul de presă din Dubai a postat pe X, afirmând că sunetele auzite în zonele Marina și Al Sufouh au fost rezultatul unor interceptări reușite.

Între timp, Ministerul Apărării din Qatar a declarat că a interceptat patru rachete balistice și o serie de drone lansate de Iran.

UPDATE Atac major al Iranului

IDF a detectat, pentru a doua oară de la miezul nopții, un atac cu rachete balistice din partea Iranului.

Sirenele au fost declanșate în centrul Israelului.

UPDATE Trump spune cum se va derula războiul din Iran în zilele următoare

Președintele Donald Trump a declarat, într-un amplu interviu telefonic pentru NBC News, că el nu este pregătit să încheie un acord pentru a pune capăt războiului cu Iranul, în ciuda disponibilității Teheranului de a face acest lucru. „Termenii nu sunt încă suficient de buni”, spune președintele SUA care a refuzat să să spună care ar fi acei termeni. Liderul de la Casa Albă l-a criticat dur pe Volodimir Zelenski, a vorbit despre prețul petrolului, despre situația din Strâmtoarea Ormuz, despre liderii iranieni și a oferit și detalii despre cum se va desfășura războiul în zilele următoare.

UPDATE Netanyahu a luat legătura cu Zelenski

Biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a luat legătura cu echipa președintelui ucrainean Zelenski pentru a solicita o convorbire telefonică, a declarat un oficial israelian pentru The Times of Israel.

Potrivit Ynet, Netanyahu dorește să discute despre cooperarea în combaterea dronelor iraniene, cu care Ucraina se confruntă de ani de zile.

