Elveția și-a închis spațiul aerian pentru zborurile militare americane direct legate de războiul din Iran. A invocat tradiția sa de neutralitate în conflictele armate, relatează Swissinfo.ch.

Două cereri pentru ca avioane de recunoaștere americane să treacă deasupra Elveției duminică au fost respinse, a anunțat guvernul federal de la Berna într-un comunicat.

Alte trei zboruri, inclusiv două aeronave de transport, au fost aprobate.

Survolurile ulterioare ale SUA care depășesc numărul normal vor fi interzise, ​​cu excepția cazului în care scopul lor este clar și nu are legătură cu războiul, a precizat Guvernul.

„Legea neutralității interzice survolurile părților implicate în conflict care servesc unui scop militar”, se arată în declarație.

Potrivit WSJ, Trump nu intenționează să pună capăt ostilităților în următoarele săptămâni . Mai mult, Reuters a scris și că administrația Trump a respins propunerea aliaților din Orientul Mijlociu de a începe un dialog pentru a pune capăt războiului din Iran.

Între timp, în Europa, unii lideri îi cer deja lui Donald Trump să pună capăt războiului. Cancelarul german Friedrich Merz a insistat că este nevoie de un plan pentru a pune capăt războiului .