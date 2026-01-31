Noul șef al misiunii diplomatice americane a sosit în Venezuela

Laura Dogu a fost numită în funcție la data de 22 ianuarie o schimbare majoră în relațiile diplomatice dintre Statele Unite și Venezuela.

Oficialul american a aterizat la Caracas sâmbătă, fiind pentru prima dată în ultimii ani când un reprezentant de rang înalt al SUA se află pe teritoriul venezuelean, informează AFP.

Sosirea sa are loc la mai puțin de o lună după ce armata Statelor Unite l-a capturat pe fostul președinte al Venezuelei, Nicolas Maduro.

Laura Dogu îl înlocuiește pe John McNamara, care a coordonat misiunea diplomatică americană pentru Venezuela din Bogotá, începând cu 1 februarie 2025.

Deși nu are rang de ambasador, Dogu este cea mai înaltă autoritate diplomatică americană prezentă în Venezuela.

Reluarea contactelor diplomatice este susținută și de declarațiile făcute de președintele Trump care a susținut în repetate rânduri că are o relație de bună colaborare cu noile autorități venezuelene conduse de președinta interimară Delcy Rodriguez.

Aceasta a oferit garanții de cooperare Washingtonului, anunțând o serie de măsuri, printre care o amnistie generală a deținuților politici și reforma legii petrolului.

Privind relația cu Statele Unite, Rodriguez afirma miercuri: „Suntem într-un proces de dialog, de colaborare cu Statele Unite fără nicio teamă, pentru a ne înfrunta diferențele și dificultățile, cele mai sensibile și cele mai puțin sensibile deopotrivă, abordându-le pe calea diplomației”.