Romii maghiari au protestat la Budapesta cu steaguri și perii de toaletă, după afirmațiile jignitoare ale unui ministru din cabinetul Orbán

Peste 1.000 de maghiari, majoritatea de etnie romă, au protestat, sâmbătă, la Budapesta, pentru a solicita demisia unui ministru, membru al cabinetului Orbán, în urma unei declarații publice ofensatoare la adresa comunității rome din Ungaria. Maghiarii au protestat cu perii de toaletă pe care le-au ars.
Daiana Rob
31 ian. 2026, 23:39, Știri externe

Manifestanții s-au adunat în fața birourilor lui János Lázár, un ministru cheie din cadrul guvernului populist de dreapta al premierului maghiar Viktor Orbán. Protestatarii au solicitat ca Lázár să-și ceară scuze public pentru comentariile sale. Manifestanții au cerut și ca acesta șă-și dea demisia.

„Din păcate, întotdeauna ni s-a dat de înțeles că suntem considerați cetățeni de mâna a doua. Mulți dintre noi am contribuit la războaiele mondiale, la revoluții, la construirea țării. Dar întotdeauna am fost umiliți”, a declarat unul dintre protestatari, István Soltész, membru al comunității rome, care a venit tocmai sudul Ungariei pentru a participa la protest, notează Associated Press. 

 

Ce a spus politicianul János Lázár?

Vorbind la un forum comunitar, săptămâna trecută, politicianul maghiar a precizat că romii sunt cei care care ar trebui să curețe toaletele din trenurile din Ungaria, dacă nu mai există migranți.

„Dacă nu există migranți și cineva trebuie să curețe toaletele din trenurile interurbane, atunci trebuie să apelăm la rezervele noastre interne”, a spus Lázár, referindu-se la opoziția strictă a Ungariei față de imigrație.

„Alegătorii maghiari nu se arată foarte dornici să curețe toaletele altora, așa că rezerva internă o reprezintă romii din Ungaria. Aceasta este realitatea”, a declarat atunci János Lázár.

Protestatarii au fluturat steaguri rome și perii de toaletă

Manifestanții au fluturat steaguri rome, dar și perii de toaletă, în gest de protest față de declarațiile ministrului Lázár. Un alt protestatar de etnie romă, de profesie muzician, a declarat că afirmațiile făcute de politicianul maghiar au „ofensat profund patriotismul” romilor din Ungaria.

„Nea jignit profund, ne-a jignit copiii, mamele, tații, strămoșii, cultura și viitorul nostru. Lázár nu va demisiona, guvernul nu va demisiona, dar nu-i nimic. Pe 12 aprilie, însă, vom ști cui să acordăm votul nostru”, a declarat muzicianul rom, István Szilvási.

Potrivit estimărilor, în Ungaria, trăiesc aproximativ un milion de romi, minoritate care reprezintă 10% din populația totală a țării, fiind cea mai numeroasă minoritate, dar și cea mai marginalizată.

Romii se confruntă în mod tradițional cu discriminarea sistemică, segregarea și, ocazional, cu violența rasială ori sărăcia.

Remarcile lui Lázár au stârnit indignare

Unii lideri și personalități rome proeminente și-au exprimat furia față de aceste comentarii pe rețelele de socializare, iar un grup de activiști și protestatari romi a întrerupt un alt forum organizat de Lázár în această săptămână, cerând demisia ministrului.

Lázár și-a cerut scuze public, deși a afirmat că declarațiile sale au fost interpretate greșit.

Mulți critici s-au arătat indignați de faptul că Lázár a făcut o distincție între romi și maghiari, sugerând că minoritatea nu este un membru cu drepturi depline al Ungariei. Alții au contestat afirmația că romii ar trebui să presteze munci nedorite și prost plătite.

