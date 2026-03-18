Atacuri aeriene în centrul Beirutului. Cel puțin șase morți după lovituri israeliene

Loviturile aeriene lansate miercuri de Israel asupra capitalei din Liban au provocat moartea a cel puțin șase persoane, potrivit autorităților libaneze, relatează Reuters.

Exploziile au afectat destul de grav centrul orașului Beirut, iar în paralel, ofensiva împotriva grupării Hezbollah se intensifică tot mai mult.

Ministerul Sănătății din Liban a confirmat bilanțul victimelor și a anunțat zeci de răniți după atacurile care au vizat mai multe zone ale capitalei. Bombardamentele au lovit și suburbiile sudice controlate de Hezbollah, anunță aceeași sursă.

În ultimele săptămâni, majoritatea operațiunilor militare israeliene s-au concentrat pe periferia sudică a orașului. Totuși, de la începutul lunii martie, loviturile au ajuns și în zonele centrale, ceea ce a crescut nivelul de panică în rândul populației.

Un prim atac, în jurul orei 01:30, a distrus mai multe etaje ale unui bloc de locuințe din cartierul Zuqaq al-Blat. La scurt timp, o altă lovitură a vizat o clădire din zona Basta, unde cel puțin două etaje au fost complet distruse. În jurul orei 05:30, un nou atac, mult mai puternic, a ras o clădire întreagă din cartierul Bachoura, situat aproape de centrul orașului.

Înaintea loviturii din Bachoura, armata israeliană a transmis un avertisment public pe rețelele sociale, în care a indicat o clădire considerată a fi asociată Hezbollah.

Nu au fost semnalate victime în urma acestui atac. În schimb, în cazul loviturilor din Zuqaq al-Blat și Basta nu a existat niciun avertisment prealabil, iar bilanțul a ajuns la șase morți și 24 de răniți.

Zonele vizate au fost atacate și în zilele precedente, inclusiv cartiere aflate în apropierea sediului guvernului libanez.

Potrivit autorităților libaneze, peste 900 de persoane au murit în urma atacurilor israeliene de la începutul lunii martie, iar peste un milion de locuitori au fost nevoiți să își părăsească locuințele.

În estul țării, patru persoane au murit într-un atac asupra orașului Baalbeck, iar în sud alte zece victime au fost raportate în urma altor lovituri.

De cealaltă parte, armata israeliană a anunțat moartea a doi soldați în sudul Libanului. În Israel nu au fost raportate victime civile în urma atacurilor cu rachete și drone lansate de Hezbollah.