Președintele Iranului acuză SUA, Israelul și Europa că au alimentat protestele violente

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a acuzat sâmbătă SUA, Israelul și Europa că profită de criza economică din Iran ca să provoace tulburări și să „sfâșie națiunea”.
Iulian Moşneagu
31 ian. 2026, 19:57, Știri externe

Președintele SUA, Donald Trump, premierul israelian Benjamin Netanyahu și lideri europeni „provoacă, creează diviziuni și au furnizat resurse, atrăgând în această mișcare și unii oameni nevinovați”, a declarat Pezeshkian într-o intervenție la televiziunea de stat, conform Politico.

Pezeshkian a adăugat că manifestațiile nu au fost doar un protest social, ci un efort coordonat de a semăna diviziune. „Toată lumea știe că problema nu a fost doar un protest social”, a spus el.

Protestele, izbucnite la sfârșitul anului 2025, după o deteriorare puternică a economiei iraniene, au fost întâmpinate de o represiune guvernamentală brutală, care a inclus arestări în masă, ucideri și o întrerupere a internetului.

Mai multe organizații pentru drepturile omului afirmă că mii de oameni au fost uciși sau reținuți. Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a convocat o sesiune de urgență, notând că violențele împotriva protestatarilor din ultimele săptămâni sunt cele mai sângeroase de la revoluția islamică din 1979.

Trump le-a promis în repetate rânduri protestatarilor că „ajutorul este pe drum”. În ultimele săptămâni, Trump a avertizat asupra unei posibile acțiuni militare ca răspuns la represiune.

Uniunea Europeană a desemnat joi Corpul Gardienilor Revoluției Islamice drept organizație teroristă, în urma represiunii. „Represiunea nu poate rămâne fără răspuns”, a scris pe X șefa diplomației UE, Kaja Kallas.

