Traficul prin Strâmtoarea Ormuz, reluat parțial. Ce nave au voie să treacă și ce vapoare sunt blocate

Traficul maritim se reia prin Strâmtoarea Ormuz însă la un nivel mult mai scăzut în comparație cu perioada anterioară războiului din Orientul Mijlociu, potrivit CNBC. Câteva nave au făcut traversarea, semnalând că Teheranul permite trecerea unor încărcături de petrol în curse negociate.

Blocada a redus traficul maritim la minimum, doar 21 de petroliere tranzitând ruta de la începutul războiului pe 28 februarie, potrivit S&P Global Market Intelligence. Înainte de conflict erau peste 100 de nave zilnic. Aproximativ 400 de nave au fost observate operând în Golful Oman, în timp ce altele așteptau lângă punctul de blocare.

Ce nave au reușit să treacă prin strâmtoare

Navele care au reușit să treacă prin strâmtoare au legături cu anumite țări și companii. Cele mai multe sunt nave legate de China. De asemenea, armatorii greci, conduși de Dynacom Tankers Management, cu sediul la Atena, au fost printre primii operatori importanți care au testat ruta. În cazul lor nu se știe dacă trecerea s-a făcut cu aprobarea iranienilor. Prin zonă au trecut și cel puțin două nave din India. Ministrul indian de externe a recunoscut negocierile cu Teheranul pe care le-a descris drept productive.

Luni, un petrolier sub pavilion pakistanez, încărcat cu țiței din Abu Dhabi, a tranzitat punctul de blocare. De asemenea, autoritățile turce au confirmat că o navă deținută de Turcia a primit permisiunea de a trece.

Ce nave au fost atacate

Atacurile asupra navelor din Golf au părut „aleatorii”, fiind mai degrabă menite să semene confuzie și perturbări, decât să vizeze anumite țări și companii, au explicat analiștii maritimi. Cel puțin 16 nave au fost lovite în apele din apropierea portului Fujairah din Emiratele Arabe Unite, a portului Khor Al Zubair din Irak și a Golfului Oman, a anunțat Organizația Maritimă Internațională. Experții au analizat și au aflat că cele mai multe dintre navele atacate au conexiuni occidentale sau cu state din Golf. Totuși, printre navele atacate sunt și vapoare din Thailanda, Vietnam și Brazilia.

De la declanșarea crizei, armatorii s-au străduit să obțină rute alternative, porturi de rezervă și rețele de transport terestru.

Când a început războiul, aproximativ 80 de nave container se îndreptau spre porturi din zona Strâmtorii Ormuz, potrivit lui Kpler. De atunci, 43 au fost redirecționate către alte porturi din Golf, iar celelalte au plecat din regiune. Mărfurile au fost redirecționate către porturi din afara strâmtorii, în special Fujairah și Khor Fakkan din Emiratele Arabe Unite și Sohar din Oman, înainte de a fi transportate cu camioanele către destinațiile lor.