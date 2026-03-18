O centrală nucleară din Iran, lovită de un proiectil. Anunțul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a fost informată de Iran că marți seara, un proiectil a lovit incinta centralei nucleare Bushehr. Nu au fost raportate pagube sau victime în urma acestui incident.

„Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a fost informată de Iran că, marți seara, un proiectil a lovit incinta centralei nucleare de la Bushehr. Nu s-au semnalat pagube la centrală sau răniți printre angajați”, se arată în anunțul făcut de AIEA pe X.

The IAEA has been informed by Iran that a projectile hit the premises of the Bushehr NPP on Tuesday evening. No damage to the plant or injuries to staff reported. Director General @RafaelMGrossi reiterates call for maximum restraint during the conflict to prevent risk of a… pic.twitter.com/fhze0vOqrQ — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 18, 2026

Directorul general al Agenţiei, Rafael Grossi, a reiterat, în urma acestui incident, „apelul său la reţinere în timpul conflictului pentru a evita orice risc de accident nuclear”.

Potrivit Le Monde, centrala Bushehr este singura centrală nucleară operaţională din Iran. Aceasta are o capacitate de producţie de 1.000 de megawaţi, însă reprezintă doar o fracţiune din necesarul de energie electrică pentru Iran.

Recent, Rafael Grossi a declarat pentru publicația Kommersant că principala centrală iraniană care nu ar trebui bombardată este chiar Bushehr.

„Principalele mele preocupări, desigur, sunt legate de Bushehr. Este o centrală nucleară în funcțiune, iar astfel de instalații trebuie să rămână inviolabile în orice circumstanțe. Permiteți-mi să subliniez încă o dată: nicio instalație nucleară nu ar trebui atacată. Principala mea preocupare este ca Bushehr să nu fie afectat în niciun fel de acțiuni militare”, a spus acesta pentru Kommersant.