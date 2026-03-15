Care este cea mai „periculoasă” centrală nucleară a Iranului? Șeful AIEA spune că îl îngrijorează „cel mai mult”

„În ceea ce privește situația din Iran în mod specific și vizavi de întrebarea dumveavoastră despre riscurile nucleare care mă preocupă cel mai mult, sunt preocupat în primul rând de consecințele oricărui atac”, a spus Grossi, în interviul pentru Kommersant.

„Unele centrale afectate conțin uraniu îmbogățit”

„Până acum, atacurile au fost îndreptate în principal către instalații care, din perspectiva siguranței nucleare, prezintă riscuri limitate.

Vă rog să înțelegeți că nu tolerez în niciun fel atacurile asupra instalațiilor legate de infrastructura nucleară, mai ales că o serie de locații afectate în Iran conțin materiale (n.r. uraniu îmbogățit) a căror potențială proliferare ar putea cauza probleme, iar aceasta, desigur, este o preocupare serioasă”, declară directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

„Mă îngrijorează cel mai mult Bushehr”

Ulterior, Grossi a precizat care este principala centrală iraniană care nu ar trebui bombardată:

„Dar principalele mele preocupări, desigur, sunt legate de Bushehr. Este o centrală nucleară în funcțiune, iar astfel de instalații trebuie să rămână inviolabile în orice circumstanțe.

Permiteți-mi să subliniez încă o dată: nicio instalație nucleară nu ar trebui atacată.

Dar în cazul situației din Iran, din moment ce m-ați întrebat ce mă îngrijorează cel mai mult, este vorba de Bushehr. Principala mea preocupare este ca Bushehr să nu fie afectat în niciun fel de acțiuni militare”.

Bushehr – prima centrală nucleară comercială a Iranului

Centrala nucleară Bushehr (BNPP) este prima centrală nucleară comercială a Iranului, situată la 17 km sud este de Bushehr, de-a lungul Golfului Persic.

Centrala de 1.000 MWe, construită în principal de compania rusă Rosatom, este operațională din 2011. Unități suplimentare sunt în construcție, noile unități 2 și 3 urmând să se confrunte cu pauze recente ale construcției în martie 2026 din cauza atacurilor aeriene din apropiere.

Situl nuclear Bushehr:

Stare operațională: Prima unitate (BNPP-1) este activă. Construcția unităților 2 și 3 a început în 2017 cu implicarea Rusiei.

Locație și siguranță: Situată între satele Halileh și Bandargeh, pe Golful Persic. Centrala este amplasată într-o zonă seismică cu risc ridicat

Istoric: Proiectul a început în 1975 cu firme germane, a fost oprit în 1979 și a suferit avarii majore în timpul războiului Iran-Irak din anii 1980. Rusia a preluat proiectul în 1995.

Capacitate: Reactorul cu apă ușoară VVER-1000 este proiectat pentru o capacitate de 1.000 MWe (915 MWe netă) .

Combustibil și securitate: Rusia furnizează combustibilul cu uraniu îmbogățit și este responsabilă de preluarea combustibilului uzat pentru a asigura standardele de neproliferare.

Evoluții recente (2026): Potrivit ziarelor The Times of Israel , Yeni Șafak și The Jerusalem Post , construcția noilor unități a fost oprită temporar în martie 2026 în urma atacurilor aeriene israeliene din apropiere, deși centrala principală a continuat să funcționeze. La momentul atacurilor, peste 600 de muncitori lucrat în facilitate, majoritatea ruși.