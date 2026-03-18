Iranul a executat un bărbat acuzat de spionaj pentru Israel

Iranul a anunțat că a executat unui bărbat acuzat de spionaj în favoarea Israelului, potrivit agenției de știri Mizan, afiliată sistemului judiciar iranian.
Andrei Rachieru
18 mart. 2026, 07:51, Știri externe

Autoritățile l-au identificat pe acesta drept Kurosh Keyvani, susținând că ar fi colaborat cu serviciile de informații israeliene, titrează Reuters.

Conform sursei citate, bărbatul a fost găsit vinovat de furnizarea de fotografii și informații sensibile despre locații strategice din Iran către Mossad, agenția de informații externă a Israelului. Execuția a fost confirmată miercuri, fără a fi oferite detalii suplimentare despre momentul sau modalitatea exactă a punerii în aplicare a sentinței.

Autoritățile iraniene susțin că Kurosh Keyvani ar fi colectat și transmis informații considerate critice pentru securitatea națională. Potrivit Mizan, aceste date vizau obiective sensibile din Iran, ceea ce ar fi reprezentat o amenințare directă la adresa statului.

Justiția iraniană a calificat acțiunile drept „colaborare cu un stat inamic”, o acuzație gravă care, în legislația locală, poate duce la pedeapsa capitală. Oficialii nu au precizat dacă inculpatul a beneficiat de asistență juridică sau dacă procesul a fost deschis publicului.

