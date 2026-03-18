Surpriza uriașă a unui pacient în vârstă de 31 de ani: a aflat că are un organ intern în plus

Pacientul este un bărbat în vârstă de 31 de ani din India, potrivit Live Science. El a mers la un centru medical după ce a avut dureri și usturime în timpul urinării. În timpul verificărilor, medicii au confirmat existența unei infecții urinare grave.

Surpriza a apărut după ce au fost realizate o ecografie și o tomografie computerizată ale abdomenului. Astfel, medicii au aflat că pacientul are un organ în plus: al treilea rinichi. Acesta este legat de rinichiul drept, realizând o formă de potcoavă.

Conform specialiștilor, este o anomalie congenitală despre care se crede că apare în timpul dezvoltării fetale. O astfel de situație nu afectează întotdeauna funcția normală a rinichilor și adesea trece nedetectată.

Pentru infecția urinară, bărbatul a primit tratament și după 48 de ore starea pacientului s-a îmbunătățit. Cazul, însă, a fost atent analizat de experți deoarece este foarte rar. Mai puțin de 100 de cazuri apar la nivel mondial în fiecare an. De asemenea, fuziunea în formă de potcoavă este mult mai rară. Până în prezent, nu au fost raportate decât cinci astfel de situații.