Un indian a păcălit milioane de oameni cu o tânără influencer pro-Trump creată cu inteligența artificială

O tânără influencer care a devenit virală după ce a răspândit numeroase mesaje pro-Trump s-a dovedit a fi generată în întregime de inteligența artificială, potrivit New York Post.

Personajul pe nume Emily Hart a fost creat de un student la medicină în vârstă de 22 de ani din India.

Indianul a folosit instrumente precum Google Gemini pentru a realiza o un personaj cu mesaje pentru publicul conservator. Tânărul din India a obținut astfel milioane de vizualizări și mii de urmăritori.

El a transformat contul fals într-o afacere. Prin intermediul produselor și platformelor plătite, indianul a câștigat mii de dolari pe lună.

Contul a fost în cele din urmă închis.