Un indian a păcălit milioane de oameni cu o tânără influencer pro-Trump creată cu inteligența artificială

Un indian a păcălit milioane de oameni cu ajutorul unui personaj realizat cu ajutorul inteligenței artificiale (IA). Bărbatul a creat pe rețelele de socializare o tânără influencer care răspândea mesaje pro-Trump și pro-MAGA. Indianul nu a avut scopuri politice, dar a reușit să câștige numeroși bani.
Petru Mazilu
22 apr. 2026, 12:10, Politic

O tânără influencer care a devenit virală după ce a răspândit numeroase mesaje pro-Trump s-a dovedit a fi generată în întregime de inteligența artificială, potrivit New York Post.

Personajul pe nume Emily Hart a fost creat de un student la medicină în vârstă de 22 de ani din India.

Indianul a folosit instrumente precum Google Gemini pentru a realiza o un personaj cu mesaje pentru publicul conservator. Tânărul din India a obținut astfel milioane de vizualizări și mii de urmăritori.

El a transformat contul fals într-o afacere. Prin intermediul produselor și platformelor plătite, indianul a câștigat mii de dolari pe lună.

Contul a fost în cele din urmă închis.

Cum sunt direcționați internauții români către site-uri asociate cu o firmă suspectată de legături cu Rusia
G4Media
„Mă simt nedreptățit!” Ce pensie primește un pensionar român, care a avut 3.500 lei salariu și a muncit 31 de ani și 4 luni cu forme legale
Gandul
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Giganții mondiali din industria apărării care se bat pentru dotarea Armatei Române. Contract în valoare de 440 de milioane de dolari
Libertatea
Ți-a ieșit piureul de cartofi prea lichid? Metodele prin care să-l salvezi, fără să-i strici gustul
CSID
Ai băut puțin și ai condus? Ce se întâmplă dacă aparatul indică alcool
Promotor