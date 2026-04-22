Un indian a păcălit milioane de oameni cu o tânără influencer pro-Trump creată cu inteligența artificială

O tânără influencer care a devenit virală după ce a răspândit numeroase mesaje pro-Trump s-a dovedit a fi generată în întregime de inteligența artificială, potrivit New York Post.
Personajul pe nume Emily Hart a fost creat de un student la medicină în vârstă de 22 de ani din India.
Indianul a folosit instrumente precum Google Gemini pentru a realiza o un personaj cu mesaje pentru publicul conservator. Tânărul din India a obținut astfel milioane de vizualizări și mii de urmăritori.
El a transformat contul fals într-o afacere. Prin intermediul produselor și platformelor plătite, indianul a câștigat mii de dolari pe lună.
Contul a fost în cele din urmă închis.
„Emily Hart”‘s account blew up. „Every Reel I posted was getting 3 million views, 5 million views,” he said. „I haven’t seen any easier way to make money online.” He attributes his success to the following: “The MAGA crowd is made up of super dumb people. And they fall for it.” pic.twitter.com/wsMWGP2aEY
— ej (@ejdickson) April 21, 2026