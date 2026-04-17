Rușii afirmă că au preluat controlul asupra unei alte așezări din regiunea Harkov

Rusia afirmă că a preluat controlul asupra unei alte așezări din regiunea Harkov, însă Kievul nu a confirmat încă acest lucru, în timp ce luptele continuă în regiunea din apropierea graniței dintre Rusia și Ucraina.
Laura Buciu
17 apr. 2026, 15:51, Știri externe

Ministerul rus al Apărării a declarat vineri că forțele ruse au preluat controlul asupra unei alte așezări din regiunea ucraineană Harkov.

Acesta a precizat că este vorba despre capturarea satului Zybyne, situat la aproximativ 3 kilometri sud de granița dintre Rusia și Ucraina, potrivit Anadolu.

Miercuri, Rusia a arătat că a preluat și controlul asupra satului din apropiere, Vovchanski Khutory.

Ucraina nu a comentat încă ultima afirmație a Rusiei, iar verificarea independentă este dificilă din cauza războiului în desfășurare.

Între timp, Oleh Syniehubov, șeful Administrației Regionale de Stat Harkov, a declarat vineri că forțele rusești au atacat Harkov cu mai multe drone, rănind o persoană și provocând un incendiu într-o zonă rezidențială.

În ciuda unei creșteri a atacurilor rusești, Ucraina și-a evidențiat tacticile asimetrice.

„Îi distrugem. Rusia pierde mai mult decât poate înlocui. Fiecare kilometru pătrat îi costă 254 de soldați”, a declarat ministerul Apărării pe rețelele de socializare săptămâna aceasta.

De asemenea, a anunțat vineri că a atacat o instalație rusească de drone într-o parte a regiunii Donețk, ocupată de Rusia.

