Cea mai înzăpezită țară din lume – zăpada e mai înaltă decât casele

Japonia este cea mai înzăpezită țară din lume. Aici, zăpezile sunt uneori mai înalte decât casele, iar viața de zi cu zi se adaptează la tăcerea albă, scrie Origo.

Conform datelor AccuWeather, cele mai înzăpezite trei orașe din lume cu cel puțin 100.000 de locuitori se află toate în Japonia.

Aomori se află în fruntea listei. Are o medie de aproape 7,9 metri de zăpadă pe an. Este urmat de Sapporo, cu aproximativ 4,85 metri, și Toyama, cu aproximativ 3,6 metri. Aceste cifre depășesc chiar și cele ale orașelor din Canada și Statele Unite, cunoscute pentru zăpada abundentă.

Ziduri de zăpadă mai înalte decât casele

În nordul și vestul Japoniei, iarna nu este doar un anotimp, ci un stil de viață. Din noiembrie până în aprilie, zăpada groasă acoperă străzile, trotuarele și clădirile.

Curățarea continuă a zăpezii duce la formarea unor ziduri uriașe de nea de-a lungul drumurilor. Acestea devin din ce în ce mai înalte. În multe locuri, sunt mai înalte decât casele din jur.

Nu este neobișnuit ca la etajele superioare ale clădirilor să se creeze intrări separate. Parterul este blocat de zăpadă timp de luni de zile. Transportul, naveta și treburile cotidiene necesită o adaptare constantă.

Peste jumătate din Japonia este acoperită de zăpadă

Peste 51% din suprafața Japoniei este clasificată oficial ca zonă cu ninsori abundente. În aceste zone, legi speciale și subvenții guvernamentale ajută populația să facă față condițiilor extreme.

Îndepărtarea zăpezii, întreținerea drumurilor și protecția clădirilor sunt sarcini constante.

Multe orașe au construit pasarele acoperite și tuneluri de zăpadă. Altele pulverizează drumurile cu apă caldă din pânza freatică pentru a preveni acumularea zăpezii. Zăpada trebuie îndepărtată regulat de pe acoperișuri pentru a preveni deteriorarea clădirilor.

Recordul mondial: 11,82 metri de zăpadă

Japonia a înregistrat cel mai gros strat de zăpadă documentat pe Pământ. În 1927, pe muntele Ibuki s-au acumulat 11,82 metri de zăpadă. Acest record a rămas neîntrecut timp de aproape un secol.

Există exemple extreme și în rândul așezărilor mai mici. Satul montan Sukayu Onsen primește în medie 17,6 metri de zăpadă pe an. În orașul Kutchan din Hokkaido, cantitatea anuală de zăpadă depășește în mod regulat 10 metri.

Festivaluri și „monștri de zăpadă”

Condițiile meteorologice extreme nu au creat doar provocări, ci și tradiții culturale unice. Sapporo găzduiește renumitul festival de iarnă Yuki Matsuri. Sculpturile uriașe din zăpadă și gheață atrag vizitatori din întreaga lume.

Aomori este cunoscut nu numai pentru recordurile sale de zăpadă din timpul iernii, ci și pentru Festivalul Nebuta din timpul verii.

În regiunile montane, putem întâlni fenomene naturale precum „monștrii de zăpadă” de pe Muntele Zaō. Aici gheața și zăpada formează forme grotesce pe copaci.

Adaptarea la condiții extreme

În Japonia, zăpada nu este un eveniment extraordinar, ci parte din viața de zi cu zi. Este un mediu în care zăpada este mai înaltă decât casele. Ingeniozitatea umană, infrastructura și adaptarea comunității fac posibilă viața de zi cu zi în condiții extreme de iarnă.