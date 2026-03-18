Un spital dă în judecată o pacientă care nu a vrut să părăsească salon la 5 luni după externare

Tallahassee Memorial Healthcare a dat pacienta în judecată la începutul acestei luni, susținând că aceasta a refuzat să părăsească salonul de spital de când a fost externată, în octombrie anul trecut. De asemenea, spitalul a solicitat unui judecător de stat din Tallahassee o ordonanță judecătorească prin care să se ordone pacientei să părăsească salonul și să autorizeze biroul șerifului comitatului să ofere asistență, dacă este necesar, scrie AP.

Spitalul a declarat că resursele au fost deturnate de la a ajuta alți pacienți din cauza ocupării salonului de către femeie.

„Ocuparea continuă a patului de către inculpată împiedică utilizarea patului pentru pacienții care necesită îngrijiri acute”, a precizat spitalul în proces.

Nu se știe pentru ce a fost tratată pacienta

Conform dosarului, femeia a fost internată în spital pentru tratament medical, iar un ordin oficial de externare a fost emis pe 6 octombrie, după ce s-a stabilit că nu mai avea nevoie de servicii de îngrijire acută. Spitalul a depus în repetate rânduri eforturi pentru a coordona plecarea ei cu membrii familiei și i-a oferit transport pentru a obține documentele de identitate necesare.

Rachel Givens, avocată a spitalului, a declarat miercuri că spitalul nu are niciun comentariu. Purtătoarea de cuvânt a spitalului, Macy Layton, a declarat miercuri că spitalul nu poate discuta probleme juridice pe rol, ca răspuns la întrebările trimise prin e-mail, inclusiv despre tipul de act de identitate de care avea nevoie pacienta. Procesul nu specifică pentru ce a fost tratată pacienta, care a fost factura de spitalizare sau cum a reușit să rămână în spital mai mult de cinci luni, în ciuda faptului că a fost externată.

Nu a fost menționat niciun avocat pentru pacientă, care se reprezintă singură. Numerele de telefon înregistrate într-o bază de date online pentru pacientă au fost deconectate. Nimeni nu a răspuns la telefon când a fost efectuat un apel în salonul ei de la spital.

O audiere online în instanță privind procesul este programată pentru sfârșitul lunii.

Ce spune legea

În conformitate cu Legea federală privind tratamentul medical de urgență și travaliul, spitalele care primesc fonduri Medicare trebuie să ofere un tratament care să stabilizeze pe oricine se prezintă la un departament de urgență cu o afecțiune medicală de urgență, chiar dacă pacientul nu are asigurare sau capacitatea de a plăti. Spitalele pot fi investigate de Centrele federale pentru Servicii Medicare și Medicaid pentru încălcări. Pacientul poate fi externat atunci când medicii au stabilit că orice îngrijire ulterioară poate fi acordată în regim ambulatoriu, „cu condiția ca individului să i se ofere un plan de îngrijire ulterioară adecvată ca parte a instrucțiunilor de externare”, a precizat agenția federală într-un manual de operațiuni.