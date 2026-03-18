Prima pagină » Știri externe » Meloni reduce accizele la carburanți în Italia

Meloni reduce accizele la carburanți în Italia

Guvernul italian a aprobat miercuri un decret-lege care reduce prețul carburanților cu 25 de cenți pe litru, ca răspuns la scumpirile bruște generate de criza din Iran. Premierul Giorgia Meloni a anunțat trei măsuri: reducerea accizelor pentru 20 de zile, un credit fiscal pentru transportatorii rutieri și un mecanism anti-speculație legat de evoluția reală a prețului petrolului.
Andreea Tobias
18 mart. 2026, 22:00, Știri externe

Prima măsură este reducerea accizelor cu 25 de cenți pe litru, valabilă 20 de zile. Este o măsură universală, de care beneficiază toți consumatorii.

A doua măsură vizează transportatorii rutieri. Aceștia primesc un credit fiscal de 28% la achiziția de motorină, în valoare totală de 608 milioane de euro. Scopul este să nu se transfere creșterea prețului combustibilului asupra prețurilor bunurilor de consum, scrie Il Messaggero.

A treia măsură este un mecanism anti-speculație. Prețul la pompă va fi legat de evoluția reală a prețului petrolului pe piețele internaționale. Companiile care deviază de la acest mecanism riscă sancțiuni.

Cardul social, consolidat cu 130 de milioane de euro

Decretul include și o consolidare a cardului social pentru familiile cu venituri reduse. Alocarea pentru 2026 crește de la 500 la 630 de milioane de euro, cu 130 de milioane de euro suplimentare.

Mecanism de control împotriva speculației

Autoritatea de supraveghere a prețurilor va monitoriza evoluția prețului la pompă. Dacă detectează creșteri anormale, va sesiza Garda di Finanza și Autoritatea Antitrust pentru verificări. Dacă se constată speculații, cazul poate ajunge la magistratură, pentru verificarea infracțiunii de „manevre speculative asupra mărfurilor”.

Resursele alocate primului pachet sunt sub un miliard de euro. Guvernul italian a precizat că este pregătit să continue măsurile dacă criza generată de războiul din Iran nu se va calma.

Citește și

Recomandarea video

