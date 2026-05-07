UniCredit vinde o parte din afacerea din Rusia unui investitor din Emiratele Arabe Unite

UniCredit a păstrat banca pe care o deținea în Rusia în momentul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, directorul general Andrea Orcel afirmând că nu va accepta o vânzare în pierdere, așa cum au fost nevoite să facă alte bănci, în contextul presiunilor de a rupe legăturile cu Rusia, notează Reuters.

Sub presiunea Băncii Centrale Europene și pe fondul unui conflict cu guvernul italian, care a acuzat că interesele UniCredit din Rusia reprezintă un risc pentru securitatea națională, banca italiană și-a redus treptat operațiunile din Rusia.

UniCredit a precizat că își va împărți afacerea din Rusia în două, urmând să păstreze integral divizia de plăți, în timp ce cumpărătorul din Emiratele Arabe Unite, al cărui nume nu a fost făcut public, va prelua restul operațiunilor. Banca nu a dezvăluit valoarea tranzacției.

UniCredit estimează că tranzacția va avea un impact cumulat asupra profitului cuprins între 3 și 3,3 miliarde de euro, potrivit unui comunicat publicat joi, însă nu va afecta politica de dividende și răscumpărări de acțiuni și nici obiectivele financiare stabilite pentru perioada 2028–2030.

„Acordul accelerează reducerea operațiunilor UniCredit din Rusia, care vor rămâne concentrate în principal pe plățile internaționale” pentru clienți occidentali și companii care nu sunt supuse sancțiunilor, a transmis banca.