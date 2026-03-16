UniCredit lansează o ofertă de 35 de miliarde de euro pentru Commerzbank

Banca italiană a transmis luni, într-un comunicat, că această mișcare ar putea ridica participația sa la Commerzbank peste pragul de 30%, „fără a ajunge la control”. Conform legislației germane, depășirea acestui prag obligă la lansarea unei oferte publice de preluare, informează Bloomberg.

Oferta propusă presupune schimbul a 0,485 acțiuni UniCredit pentru fiecare acțiune Commerzbank. Acest lucru ar însemna aproximativ 30,8 euro pentru o acțiune Commerzbank. Calculul realizat de Bloomberg indică o valoare totală de aproximativ 34,7 miliarde de euro.

Directorul executiv al UniCredit, Andrea Orcel, a declarat într-o conferință cu analiștii că această mișcare înseamnă că banca „ar fi liberă să lanseze oferta dacă ar dori”.

„Nu anticipăm, în acest moment, să facem un astfel de pas. Dar da, avem libertatea să o facem”, a spus el.

Autoritatea germană de supraveghere financiară BaFin va lua decizia finală privind prețul ofertei în următoarele zile, a precizat UniCredit.

Preluarea Commerzbank i-ar permite lui Orcel să creeze un gigant bancar în Germania, prin combinarea Commerzbank cu banca germană a UniCredit, HVB.

Guvernul german, care deține o participație la Commerzbank, a declarat în repetate rânduri că se opune unei preluări de către UniCredit.