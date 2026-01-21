Bărbatul care l-a asasinat pe fostul premier japonez, Shinzo Abe, condamnat la închisoare pe viață

Cazul a dezvăluit zeci de legături între partidul de Guvernământ al Japoniei și controversata Biserică sud-coreeană. Bărbatul, pe numele său, Tetsuya Yamagami a pledat vinovat pentru uciderea lui Abe în iulie 2022.

Procurorii au cerut închisoare pe viață pentru bărbat, în timp ce avocații săi au solicitat o pedeapsă de 20 de ani, invocând problemele sale ca fiu al unui adept al bisericii, potrivit Associated Press.

Legislația japoneză autorizează pedeapsa cu moartea în cazurile de omor, dar procurorii nu o solicită de obicei decât dacă sunt ucise cel puțin două persoane.

Dezvăluirea legăturilor strânse dintre Partidul Liberal Democrat aflat la putere și biserică a determinat partidul să se distanțeze de biserică. De asemenea, a fost declanșate mai multe anchete care s-au încheiat cu retragerea statutului religios de scutire a impozitelor filialei japoneze a bisericii și cu dispunerea dizolvării acesteia.

De ce a fost ucis fostul premier?

În 8 iulie 2022, în Nara, fostul premier japonez care, la momentul crimei ocupa doar funcția de deputat, a fost împușcat în timp ce susținea un discurs electoral în fața unei gări. El a fost împușcat de două ori și a fost surprins de camerele de filmare ale jurnaliștilor, prăbușindu-se la pământ cu pieptul însângerat, murind aproape instant.

Tetsuya Yamagami a fost capturat chiar atunci. El a precizat că, inițial, avea în plan să-l ucidă pe liderul Bisericii Unificate, însă a schimbat țintele din cauza dificultății de a se apropia de liderul bisericii.

Bărbatul în vârstă de 45 de ani a pledat vinovat de crimă în procesul care a început în octombrie. Tribunalul districtual din Nara a confirmat verdictul și l-a condamnat pe Yamagami la închisoare pe viață, conform cererii procurorilor.