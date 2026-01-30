Prima pagină » Știri externe » Incident rar în Japonia: jaf de milioane, în plină stradă

Incident rar în Japonia: jaf de milioane, în plină stradă

Trei persoane au furat valize care conțineau echivalentul a peste două milioane de euro în numerar, într-o stradă foarte circulată din centrul Tokyo-ului. Informația a fost confirmată vineri de poliție și de presa locală.
Incident rar în Japonia: jaf de milioane, în plină stradă
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
30 ian. 2026, 07:55, Știri externe

Astfel de infracțiuni sunt rare în capitala Japoniei, cunoscută pentru nivelul ridicat de siguranță, potrivit Le Figaro.

Potrivit poliției, hoții au folosit spray lacrimogen pentru a pune mâna pe bagajele cu bani. Incidentul a avut loc joi, în jurul orei 21:30, în apropierea gării Ueno, o zonă frecventată de turiști. O purtătoare de cuvânt a Poliției Metropolitane din Tokyo a declarat acest lucru pentru AFP, sub protecția anonimatului.

Autoritățile nu au oferit alte detalii oficiale. Presa japoneză scrie însă că victimele erau cinci cetățeni chinezi și japonezi. Aceștia încercau să încarce într-un vehicul mai multe valize care conțineau aproximativ 420 de milioane de yeni, adică circa 2,3 milioane de euro.

Potrivit postului Fuji TV, victimele le-au spus anchetatorilor că banii erau destinați unor case de schimb valutar.

Într-un incident separat, un bărbat care transporta 190 de milioane de yeni în numerar a fost atacat tot cu spray lacrimogen. Atacul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, într-o parcare a aeroportului Tokyo-Haneda. Agresorii ar fi fost trei bărbați, potrivit presei nipone.

Poliția analizează posibilitatea ca cele două atacuri să fie legate între ele, relatează postul de televiziune TBS.

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Tragedia de pe DN6 deschide din nou discuția despre lipsa autostrăzilor din România și consecința directă: numărul morților de pe șosele. Țara noastră este „campioană” europeană la morți din accidente rutiere și codașă la autostrăzi
Gandul
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV. Ce au descoperit boșii
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
„Trebuia să îl fac pe soțul ei să o părăsească pentru a putea rămâne cu amantul!” „Măicuța Beatrice”, falsa clarvăzătoare care s-a îmbogățit din descântece și dezlegări de blesteme
Libertatea
Ce ciorbă să mănânci dacă suferi de gastrită. Este foarte nutritivă și nu conține ingrediente agresive
CSID
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
Promotor