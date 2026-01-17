Prima pagină » Life-Entertaiment » Ce oferă o autostradă care a costat aproximativ 60 de miliarde de euro

O autostradă care a costat aproximativ 60 de miliarde de euro oferă acces la numeroase zone turistice din Japonia. Șoseaua străbate o mare parte a țării și nu este doar o importantă rută de transport ci și o cale folosită de turiști.
Petru Mazilu
17 ian. 2026, Știri externe

Autostrada Chūō este o cale de transport majoră care leagă Tokyo de Nagoya, întinzându-se pe 367 de kilometri, potrivit Express. Drumul urmează un traseu prin regiunile muntoase ale prefecturilor Kanagawa, Yamanashi, Nagano și Gifu.

Șoseaua este recomandată turiștilor care vor să vadă Japonia. Autostrada are patru benzi pe aproape întreaga sa lungime și ajunge până la peste 1.000 metri deasupra nivelului mării. De-a lungul drumului, călătorii pot avea parte de priveliști spectaculoase ale vârfurilor montane, dar și imagini superbe cu lacurile Sagami și Suwa. Traseul trece pe lângă Muntele Fuji, una dintre cele mai cunoscute destinații din Japonia.

Unul dintre punctele de atracție ale traseului este Tunelul Sasago, situat la aproximativ 80 de kilometri vest de Tokyo. Tunelul cu două căi are aproximativ cinci kilometri lungime și a fost locul unui accident de amploare în decembrie 2021.

Nouă persoane au murit și două au fost rănite după ce părți ale acoperișului s-au prăbușit, lovind mașinile. În urma impactului a izbucnit un incendiu. De atunci, la tunel se țin ceremonii în luna decembrie la care participă rudele victimelor și reprezentanții autorităților.

Autostrada a fost construită în etape începând de la sfârșitul anilor 1960. În prezent, se estimează că a costat în jur de 11 trilioane de yeni (60 de miliarde de euro). Accesul pe drum se face contra cost.

