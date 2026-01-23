Prima pagină » Știrile zilei » Parlamentul Japoniei a fost dizolvat în vederea organizării alegerilor anticipate

Parlamentul Japoniei a fost dizolvat în vederea organizării alegerilor anticipate

Premierul japonez Sanae Takaichi a dizolvat oficial vineri camera inferioară a Parlamentului, declanșând alegeri anticipate programate pentru 8 februarie care au scopul consolidării susținerii electorale a partidului aflat la guvernare.
23 ian. 2026, Știri externe

Decizia luată de șefa guvernului japonez vine la trei luni după ce și-a început mandatul. Takaichi se bucură de o rată de aprobare de aproximativ 70%, în special în rândul tinerilor, astfel prin alegeri încearcă capitalizarea electorală a sprijinului ridicat, relatează Associated Press.

La baza deciziei au stat și rezultatele slabe ale Partidului Liberal Democrat. LDP deține o majoritate fragilă în camera inferioară, după rezultatele slabe obținute la ultimele alegeri, și nu controlează camera superioară a Parlamentului. 

Pe plan extern, mandatul său a fost marcat de creșterea tensiunilor cu China, după ce Takaichi a declarat că Japonia ar putea interveni în favoarea Taiwanului în cazul unei acțiuni militare chineze. Beijingul a reacționat dur, începând un conflict diplomatic și economic. 

În plus, pe fondul presiunilor făcute de administrația americană, Takaichi a început procesul de majorare a cheltuielilor militare. 

Alegerile vor testa, de asemenea, sprijinul public pentru majorarea cheltuielilor și pentru planul de întărire a apărării, în contextul tensiunilor regionale cu China.

 

