Parlamentul Japoniei a fost dizolvat în vederea organizării alegerilor anticipate

Decizia luată de șefa guvernului japonez vine la trei luni după ce și-a început mandatul. Takaichi se bucură de o rată de aprobare de aproximativ 70%, în special în rândul tinerilor, astfel prin alegeri încearcă capitalizarea electorală a sprijinului ridicat, relatează Associated Press.

La baza deciziei au stat și rezultatele slabe ale Partidului Liberal Democrat. LDP deține o majoritate fragilă în camera inferioară, după rezultatele slabe obținute la ultimele alegeri, și nu controlează camera superioară a Parlamentului.

Pe plan extern, mandatul său a fost marcat de creșterea tensiunilor cu China, după ce Takaichi a declarat că Japonia ar putea interveni în favoarea Taiwanului în cazul unei acțiuni militare chineze. Beijingul a reacționat dur, începând un conflict diplomatic și economic.

În plus, pe fondul presiunilor făcute de administrația americană, Takaichi a început procesul de majorare a cheltuielilor militare.

Alegerile vor testa, de asemenea, sprijinul public pentru majorarea cheltuielilor și pentru planul de întărire a apărării, în contextul tensiunilor regionale cu China.