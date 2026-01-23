Prima pagină » Social » Cod roșu de vreme severă în Portugalia. MAE emite atenționare de călătorie

Cod roșu de vreme severă în Portugalia. MAE emite atenționare de călătorie

Ministerul Afacerilor Externe a emis, vineri, o atenționare de călătorie pentru Portugalia, pe fondul unei alerte de cod roșu de vreme severă.
Cod roșu de vreme severă în Portugalia. MAE emite atenționare de călătorie
Iulian Moşneagu
23 ian. 2026, 09:56, Social

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Portugheză asupra faptului că Institutul Portughez al Mării și Atmosferei (IPMA) a emis o alertă de cod roșu privind fenomene meteorologice severe care vor afecta zona continentală de nord a țării, precum și litoralul de vest, în perioada 23 – 25 ianuarie 2026.

În acest interval sunt așteptate intensificări extreme ale vântului pe coasta de vest, cu rafale de până la 90 km/h în zonele joase, respectiv valori mai ridicate în zonele montane, existând un risc major de producere a unor pagube materiale.

De asemenea, sunt preconizate precipitații abundente, însoțite izolat de grindină, precum și de ninsori în zonele montane din provinciile Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Port și Vișeu, cu potențial impact asupra vizibilității și a condițiilor de trafic/transport.

MAE recomandă cetățenilor români să urmărească informațiile actualizate publicate de autoritățile portugheze și să respecte anunțurile și instrucțiunile emise de Serviciul de Protecție Civilă.

Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351 21 396 6463, +351 21 396 0866, +351 21 397 2648.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al misiunii diplomatice a României la Lisabona: +351 92 741 1628.

Recomandarea video

EXCLUSIV Activitatea procurorilor, îngreunată de CSM, care le-a restricționat accesul în aplicația informatică a instanțelor / Procurorii trebuie să ceară un cod de acces pentru fiecare dosar în parte
G4Media
Nicușor Dan: „Pentru România, Statele Unite reprezintă un partener strategic”. „Evident că în ultima perioadă au existat turbulenţe”
Gandul
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Dezmățul financiar din primăriile României. Cazul angajatei căreia administrația comunală i-a plătit salariul de două ori, plus datoriile personale
Libertatea
Zodia care suferă de burnout în februarie 2026, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV
CSID
Jandarmeria Montană scoate la intervenții „Dacia Quatro”, cel mai capabil Duster
Promotor