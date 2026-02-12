Nicușor Dan, la reuniunea informală a liderilor din cadrul CE: Depinde de răspunsul SUA dacă vom merge sau nu la Consiliul pentru Pace

Nicușor Dan, despre banii UE pe competitivitate: Dacă criteriile vor fi strict competitive, să fim foarte onești, România nu are mari șanse

Președintele a fost întrebat înaintea reuniunii Consiliului European care sunt obiectivele României.

„Obiectivele noastre sunt două, mari. Unul este prețul energiei, cu cele două componente, interconectare rețele și taxele pe emisii de carbon, care ridică prețul. Asta este un punct”, a spus Nicușor Dan.

El a declarat că al doilea obiectiv vizează banii pe competitivitate.

„În momentul în care vom avea banii pe competitivitate în interiorul bugetului multianual 2028-2034, împărțirea acestor bani să fie făcută și pe criterii geografice, astfel încât să nu adâncim decalajul între țările mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate”, a adăugat șeful statului.

Participarea la Consiliul pentru Pace în SUA

„Suntem încă în discuții cu partea americană, iar obiectul discuției este care poate fi statutul unei țări, pentru că România în acest moment poate fi doar observator. În funcție de răspunsul SUA, România va hotărî dacă să meargă sau să nu meargă. Situația din Gaza e importantă pentru Europa. România are relații tradiționale și cu Israelul și cu palestinienii, e important pentru noi sa fim acolo”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Simplificarea reglementărilor și prețul energiei

Șeful statului a subliniat că o temă de pe agenda summitului de miercuri va fi simplificarea proceselor de reglementare din UE. „Componenta internă foarte important de reglementare, de exemplu, o chestiune banală, recunoașterea diplomelor dintr-o țară europeană în alta. Faptul că Europa este împărțită în diferite reglementări face ca marile companii să fie în Statele Unite, de exemplu, pe telecomunicație. Avem 3-4 companii în Statele Unite și vreo 150 în Europa și în felul ăsta banii pentru cercetare, dezvoltare vor fi tot timpul acolo și noi vom avea un dezavantaj competitiv”, a declarat Nicușor Dan.

LIVE UPDATE Nicușor Dan face declarații înainte de întrevedere

Președintele Nicușor Dan face declarații înainte de întrevederea liderilor UE

Știre inițială

Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului va participa joi, de la ora 10.15, la întâlnirea de coordonare pe tema pieței interne și a competitivității, în marja reuniunii informale a liderilor din cadrul Consiliului European.

Apoi, de la ora 11.30, Nicușor Dan va lua parte la reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliului European, convocată de Antonio Costa, președintele Consiliului European.

Pe lângă președintele României, la întâlnire mai participă lideri din Italia, Belgia, Germania, Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Slovacia și Danemarca. Întâlnirea are loc la castelul Alden-Biesen din Regatul Belgiei.

Reuniune convocată de Antonio Costa

Conform Consiliului European, președintele Costa i-a invitat pe liderii UE să participe la o reuniune informală în cadru retras pentru a discuta despre modalitățile de consolidare a pieței unice, de reducere a dependențelor economice și de stimulare a competitivității UE în noul context geoeconomic.

Mario Draghi și Enrico Letta vor participa la discuțiile care vor avea loc la castelul Alden Biesen, pentru a-și face cunoscute punctele de vedere cu privire la competitivitatea europeană.

„În mediul geopolitic actual, consolidarea pieței noastre unice este, mai mult ca oricând, un imperativ strategic urgent”, a declarat Antonio Costa.

Finalizarea pieței unice, pe agendă

Se preconizează că liderii vor discuta despre modul în care UE ar trebui să se poziționeze într-o lume caracterizată de dezechilibre comerciale și de o concurență economică sporită și nu întotdeauna loială. Se va mai discuta și despre maniera optimă de a răspunde constrângerilor economice și de a reduce dependențele economice, în special în domenii precum materiile prime critice și tehnologia.

Liderii se vor concentra pe identificarea principalelor priorități ale UE pentru finalizarea pieței unice și vor explora în ce mod li se poate oferi întreprinderilor din UE un mediu de reglementare mai favorabil și cum se poate răspunde la constrângerile economice și la concurența neloială.