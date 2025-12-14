Atenționare MAE pentru Belgia: grevă generală și proteste ale fermierilor

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Belgiei că la 15 decembrie 2025 va avea loc o grevă generală în regiunea Wallonie-Bruxelles. Pe 18 decembrie 2025 este programată o amplă demonstrație de protest a fermierilor în Bruxelles.

Sunt preconizate perturbări semnificative ale traficului rutier și ale transportului feroviar, precum și în funcționarea altor servicii publice.

Site-uri și numere pentru sesizări

MAE recomandă cetățenilor români să urmărească informațiile actualizate pe paginile companiilor de transport: belgiantrain.be, stib-mivb.be, letec.be și delijn.be.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658, +32 (0) 2 343 69 35. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS).

Pentru situații dificile cu caracter de urgență, cetățenii pot apela telefonul de permanență al Ambasadei României în Belgia: +32 (0) 497 428 663.