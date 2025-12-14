Prima pagină » Social » Atenționare MAE pentru Belgia: grevă generală și proteste ale fermierilor

Atenționare MAE pentru Belgia: grevă generală și proteste ale fermierilor

MAE avertizează românii care călătoresc în Belgia: o grevă generală pe 15 decembrie în regiunea Wallonie-Bruxelles și o amplă demonstrație a fermierilor pe 18 decembrie la Bruxelles vor perturba major traficul rutier, feroviar și serviciile publice.
Atenționare MAE pentru Belgia: grevă generală și proteste ale fermierilor
Andreea Tobias
14 dec. 2025, 15:19, Social

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Belgiei că la 15 decembrie 2025 va avea loc o grevă generală în regiunea Wallonie-Bruxelles. Pe 18 decembrie 2025 este programată o amplă demonstrație de protest a fermierilor în Bruxelles.

Sunt preconizate perturbări semnificative ale traficului rutier și ale transportului feroviar, precum și în funcționarea altor servicii publice.

Site-uri și numere pentru sesizări

MAE recomandă cetățenilor români să urmărească informațiile actualizate pe paginile companiilor de transport: belgiantrain.be, stib-mivb.be, letec.be și delijn.be.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658, +32 (0) 2 343 69 35. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS).

Pentru situații dificile cu caracter de urgență, cetățenii pot apela telefonul de permanență al Ambasadei României în Belgia: +32 (0) 497 428 663.

Recomandarea video

EXCLUSIV Nababii din Dubai: Lista românilor cu cele mai multe proprietăți în luxosul oraș din Emiratele Arabe Unite
G4Media
Zodiile care au parte de un nou început după 14 decembrie 2025
Gandul
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Cancan
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport
„Mi s-a spus diplomat despre unele dosare că poate ar fi bine să fie făcute altfel”. Procuroarea Antonia Diaconu, inițiatoarea scrisorii de susținere a magistraților care au reclamat nereguli în justiție
Libertatea
Mihai Voropchievici dezvăluie care e singura zodie răsfățată de rune pe final de 2025: „Primesc o șansă unică”
CSID
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor