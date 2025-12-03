Ministrul de Externe al Poloniei, despre împrumutul din active rusești: Putin va deveni mai dispus să încheie un acord de pace

Acesta s-a declarat înțelegător față de refuzul Belgiei de a finanța „împrumutul de reparații” al Ucrainei din activele rusești înghețate.

„Sunt de acord cu Belgia în ceea ce privește principiul, și anume că riscul unei decizii privind înghețarea activelor rusești ar trebui împărțit și că Belgia are nevoie de un mecanism de protecție. Dar diavolul se ascunde în detalii”, a declarat Sikorsky, răspunzând la o întrebare despre „împrumutul de reparații” pentru Ucraina, citat de European Pravda.

Ministrul de Externe al Poloniei consideră că folosirea activelor rusești poate reprezenta „o carte decisivă” pentru Europa.

„Acesta (n.r. – textul juridic) trebuie să fie de înaltă calitate. Și atunci sper că Belgia își va schimba părerea – pentru că aceasta este o carte decisivă pe care noi, ca Europa, o putem pune pe masă în sprijinul Ucrainei”, a subliniat ministrul polonez.

El a subliniat că „soarta războiului depinde de această decizie”.

Sikorski este de părere că acordarea asistenței financiare l-ar putea determina pe liderul de la Kremlin să încheie un acord de pace, potrivit European Pravda.

„Numai când Putin va vedea că Ucraina beneficiază de sprijin financiar pentru doi sau trei ani, va reconsidera condițiile sale, își va limita ambițiile și va deveni mai dispus să încheie un acord de pace”, a declarat ministrul de Externe al Poloniei, Radoslav Sikorsky.

Sikorsky a subliniat că UE „trebuie să-l convingă prim-ministrul belgian” că negocierile de pace în curs nu înseamnă că o decizie privind activele rusești înghețate este mai puțin necesară.

Declarația sa a fost dată în marja reuniunii ministeriale a NATO de la Bruxelles.