Belgia cere un „cec în alb” pentru deblocarea activelor rusești: „Dacă garanțiile sunt infinite și fără limite, atunci în ce ne băgăm?”

Planul Uniunii Europene de a folosi valoarea financiară a celor 140 de miliarde de euro în active rusești înghețate pentru a finanța Ucraina se loveaște de un obstacol major. Statele membre se opun cererilor formulate de Belgia.

Premierul belgian Bart De Wever insistă ca țările UE să ofere garanții financiare care să depășească valoarea totală a activelor. Acestea ar trebui să poată fi activate rapid, chiar și după ce sancțiunile împotriva Rusiei vor expira. Bruxelles-ul cere practic o plasă de siguranță nelimitată. Condiția este considerată inacceptabilă de mulți parteneri europeni.

Statele UE ezită în fața garanțiilor cerute de Belgia

„Dacă garanțiile sunt infinite și fără limite, atunci în ce ne băgăm?”, a declarat un diplomat european, sub protecția anonimatului, citat de Politico.

Un alt diplomat a subliniat dificultatea politică a unei astfel de decizii: „Din punct de vedere politic este dificil pentru multe state membre să ofere acest cec în alb”.

Comisia Europeană se pregătește să prezinte cadrul juridic pentru împrumut „într-o cursă contra cronometru”. Ursula von der Leyen a precizat că instituția „a făcut progrese bune” și că „intenționează să prezinte propunerile legale în cursul acestei săptămâni. „Avansăm în munca noastră pentru a răspunde nevoilor financiare ale Ucrainei… intenționăm să prezentăm propunerile noastre legale săptămâna aceasta”, a declarat șefa Executivului european.

Rusia ar putea câștiga în instanță

Garanțiile cerute de Belgia amenință să deraieze negocierile și este nevoie de consens pentru ca Ucraina să nu rămână fără finanțare. Mai multe capitale europene consideră că ar putea fi expuse la plăți uriașe dacă Rusia contestă schema în instanță și câștigă. „Ar pune viabilitatea financiară a țărilor la mâna unei hotărâri judecătorești, posibil la ani întregi după terminarea războiului”, avertizează diplomații UE.

Alternativa: mai multă datorie pentru UE

Comisia a prezentat ambasadorilor fragmente din propunerea legislativă, lăsând însă suma exactă a garanțiilor necompletată, un detaliu care rămâne mărul discordiei.

Dacă impasul persistă, cea mai probabilă soluție vafi emiterea de datorie suplimentară la nivelul Uniunii Europene. Opțiunea este nepopulară deoarece implică folosirea banilor contribuabililor europeni. Iar cele mai multe guverne preferă utilizarea activelor rusești înghețate, nu creșterea poverii fiscale interne.

UE se află într-un moment de cumpănă. Ucraina are nevoie urgentă de finanțare, iar activele rusești înghețate reprezintă o oportunitate unică. Cererile Belgiei pentru garanții nelimitate deschid o dezbatere sensibilă privind riscurile financiare asumate în numele solidarității europene. Fără compromis, planul ar putea eșua. Iar Uniunea ar fi forțată să aleagă soluții politice mult mai costisitoare.

Kallas cere calm

La reuniunea miniștrilor apărării din UE, șefa diplomației europene a încercat să calmeze spiritele. Kaja Kallas a exprimat empatie față de poziția Belgiei. „Nu minimalizez îngrijorările Belgiei, dar le putem aborda, le putem împărți și putem lucra la o soluție viabilă”. Declarația, deși conciliantă, nu oferă o direcție concretă pentru depășirea blocajului.