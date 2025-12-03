Inspectoratul General al Departamentului Apărării susține că Pete Hegseth, ar fi putut pune în pericol trupele SUA folosind aplicația Signal

Inspectoratul General al Pentagonului a determinat că Pete Hegseth a a utilizat aplicația comercială de mesagerie Signal pentru a distribui informații clasificate privind un atac militar planificat în Yemen.

Raportul arată că Hegseth a distribuit detalii operaționale atât colegilor săi, cât și soției sale.

Potrivit a două surse apropiate de subiect, informațiile fuseseră corect marcate drept secrete de Comandamentul Central al SUA, iar transmiterea lor pe o platformă nesecurizată ar fi putut pune în pericol trupele americane.

Oficialul american a susținut că, în calitate de oficial cu putere de clasificare, a acționat în limitele autorității sale și că datele împărtășite nu ar fi prezentat riscuri pentru trupele americane, afirmație respinsă de Inspectorat.

În martie, publicația The Atlantic a dezvăluit existența unui grup de conversații pe aplicația SIgnal din care făceau parte vicepreședintele Vance, secretarul Hegseth sau consilierul pentru securitate națională de atunci, Mike Waltz.

În mod accidental, Waltz l-a adăugat în grup pe Jeffrey Goldberg, editorul executiv al publicației, expunând discuții despre un plan de atac asupra grupării Houthi.