În timp ce se chinuie să vândă Napolact, olandezii de la FrieslandCampina s-au orientat spre producția izolatului proteic din zer. Unde și-a extins afacerile compania

FrieslandCampina vrea să-și extindă afacerile la nivel global, orientându-se acum spre domeniul proteinelor prin planificata achiziție a Wisconsin Whey Protein, un producător american de izolat proteic din zer. Această decizie va permite gigantului din industria lactatelor să își mărească semnificativ capacitatea totală de procesare a proteinelor din zer, într-un moment în care suplimentarea proteică în industria alimentară și a băuturilor este în continuă creștere, consolidându-și astfel prezența pe piața nord-americană.

Mișcarea face parte din strategia mai amplă a FrieslandCampina de extindere globală, care include investiții recente în America de Nord, Asia și Europa pentru susținerea inovațiilor în domeniul proteinelor. De remarcat că FrieslandCampina a decis să vândă operațiunile sale în România, inclusiv brandul Napolact și fabricile din Cluj-Napoca și Târgu Mureș, către Bonafarm Group. Asta după ce, în ultimul an, producătorul a optat pentru închiderea a 40 de puncte de lucru considerate inactive, în România, (în 11 județe).

După finalizarea tranzacției, Wisconsin Whey Protein va deveni parte a diviziei FrieslandCampina Ingredients, răspunzând nevoilor clienților din segmentele de nutriție pentru performanță, activă și medicală.

Wisconsin Whey Protein își extinde în prezent facilitățile moderne, care sunt așteptate să-și „mai mult decât dubleze” capacitatea de producție pentru izolat proteic din zer. Compania are peste 40 de ani de experiență în producerea de concentrate proteice, izolate proteice și produse lactozate și are sediul în Darlington, Wisconsin.

Achiziția include și un parteneriat cu Stainless Technologies, compania soră a Wisconsin Whey Protein, care produce soluții de tehnologie pentru procese industriale. Tranzacția este supusă condițiilor obișnuite, inclusiv aprobărilor de reglementare. Detaliile financiare nu au fost făcute publice.

Extinderea prezenței globale

FrieslandCampina afirmă că oportunitățile de inovație în segmentul proteinelor cresc pe măsură ce consumatorii devin tot mai conștienți de beneficiile proteinelor complete și ale anumitor aminoacizi. Compania urmărește să devină lider global în domeniul proteinelor prin această achiziție.

Aproape 71% dintre consumatori acordă prioritate aportului proteic, o creștere semnificativă față de 59% în 2022 și 67% în 2023, potrivit sondajului „Food & Health Survey 2024” realizat de International Food Information Council.

În ultimii ani, FrieslandCampina a realizat investiții importante pentru a-și consolida prezența globală și capacitatea de inovație. Acestea includ un viitor centru de aplicații în America de Nord, lansări recente în Asia și Europa, precum și extinderi importante ale capacității de procesare a proteinelor din zer în diverse unități FrieslandCampina din Țările de Jos.

În octombrie, Comisia Europeană a aprobat fuziunea FrieslandCampina cu producătorul belgian Milcobel, un pas care sprijină programul de restructurare din 2023, orientat spre întărirea competitivității și concentrarea pe piețele de bază.

Ce se întâmplă cu vânzarea Napolact

Deși Consiliul Concurenței a fost prima instituție care a semnalat posibilele efecte asupra pieței locale a lactatelor, reacțiile nu s-au limitat doar la aspectele concurențiale. Conform acelorași surse, mai multe organisme esențiale ale statului, inclusiv Serviciul Român de Informații (SRI), Serviciul de Informații Externe (SIE) și Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD), analizează cu precauție implicațiile tranzacției.

Preluarea brandului Napolact de către grupul maghiar Bonafarm, de la actualul proprietar FrieslandCampina România, a generat îngrijorări semnificative în cadrul instituțiilor statului român, potrivit unor surse guvernamentale din zona economică.

Burduja a cerut blocarea tranzacției

„O investiție realizată de Bonafarm în România nu poate fi evaluată ca o simplă decizie de afaceri a unei companii private, ci trebuie analizată ca o potențială extensie a strategiei unui stat ale cărui politici au intrat frecvent în conflict cu principiile Uniunii Europene și interesele naționale ale României,” declara, recemt, Sebastian Burduja, consilier al premierului Ilie Bolojan.

Declarația sa survine în contextul unor preocupări publice tot mai mari privind importanța strategică a investițiilor transfrontaliere în sectoare considerate vitale pentru securitatea națională.

De asemenea, Napolact deține două unități de producție importante, în Cluj-Napoca și Târgu Mureș, și angajează aproximativ 400 de persoane. Potrivit Hotărârii CSAT nr. 73/2012 și Regulamentului UE 2019/452, producătorii majori din industria agroalimentară fac parte din infrastructura critică națională.

Astfel, orice preluare de către un grup străin cu legături politice controversate trebuie analizată cu maximă prudență. În plus, Burduja a subliniat riscul ca Bonafarm să beneficieze, odată intrat pe piața locală, de tratament preferențial prin conexiunile sale politice, ceea ce ar putea afecta concurența loială și echilibrul pieței agroalimentare din România.