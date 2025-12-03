Premieră în transportul feroviar românesc: Locomotive noi, oferite spre închiriere

Softrans, parte a grupului Softronic, și-a anunțat intrarea oficială pe piața europeană a serviciilor de închiriere pentru locomotive noi, o premieră pentru industria românească.

Compania a anunțat miercuri semnarea primului contract de închiriere pentru două locomotive Transmontana, care vor fi operate de PSP Cargo Group.

Modelul Transmontana este fabricat integral în uzinele din Craiova și are o putere de peste 6000 kW și tracțiune asincronă. Modelul este deja utilizat de operatori din Suedia, Bulgaria, Ungaria etc.

Reprezentanții companiei arată că, prin noul serviciu, oferă operatorilor europeni acces la soluții moderne și eficiente, evitând astfel costurile ridicate ale achizițiilor.