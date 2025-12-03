Platforma Electroputere Craiova scoasă la vânzare. Terenul are 37 de hectare

Un teren de circa 37 de hectare rămas din fosta platformă industrială Electroputere din Craiova a fost scos la vânzare, proprietarul desemnând compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox să se ocupe de procesul de tranzacționare.

Platforma Electroputere a ocupat inițial aproximativ 60 de hectare, din care peste 20 de hectare au făcut deja obiectul unui proces de regenerare urbană de succes. În urma acestuia a rezultat o zonă multifuncțională, care include centrul comercial Electroputere Parc, clădiri de birouri și un aparthotel finalizat recent.

Suprafața rămasă, de 37 de hectare, este ocupată în prezent de facilități industriale, însă consultantul subliniază că terenul prezintă un potențial ridicat pentru noi proiecte de regenerare urbană. Poziționarea semi-centrală și dimensiunea generoasă îl fac potrivit pentru un proiect multifuncțional de amploare.

Potrivit consultantului, terenul de 37 de hectare, situat în partea central-estică a municipiului Craiova, are un potențial de dezvoltare diversificat, fiind potrivit atât pentru proiecte rezidențiale, cât și pentru spații de retail, logistică sau industrie ușoară.

„Electroputere Craiova oferă o ocazie rară de a transforma o zonă emblematică a orașului într-un reper urban modern, adaptat nevoilor comunității și ale investitorilor. Potențialul platformei creează premisele unui proiect de referință pentru întreaga regiune. Experiența arată că fostele platforme industriale, situate în zone centrale, sunt nucleul celor mai de succes dezvoltări imobiliare din România”, a declarat, într-un comunicat primit de publicația Wall Street România, Ștefan Oprea, Consultant Land Agency, Cushman & Wakefield Echinox.