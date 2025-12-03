Prima pagină » Economic » Curs valutar, 3 decembrie. Euro crește ușor, aurul a fost mai ieftin

Curs valutar, 3 decembrie. Euro crește ușor, aurul a fost mai ieftin

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru miercuri, 3 decembrie 2025.
Maria Miron
03 dec. 2025, 13:17, Economic

Moneda europeană a urcat, fiind cotată de BNR la 5,0910 lei. Francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat până la 5,4516 lei, respectiv 5,7984 lei. Dolarul american a coborât până 4,3656 lei.

Gramul de aur a fost mai ieftin, fiind evaluat la 589,2664 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9528 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0910

Dolarul SUA

USD

4,3656

Francul elvețian

CHF

5,4516

Lira sterlină

GPB

5,7984

Gramul de aur

XAU

589,2664

Dolarul australian

AUD

2,8763

Dolarul canadian

CAD

3,1314

Coroana cehă

CZK

0,2110

Coroana daneză

DKK

0,6816

Lira egipteană

EGP

0,0916

100 Forinți maghiari

HUF

1,3370

100 Yeni japonezi

JPY

2,8070

Leul moldovenesc

MDL

0,2583

Coroana norvegiană

NOK

0,4333

Zlotul polonez

PLN

1,2030

Coroana suedeză

SEK

0,4651

Lira turcească

TRY

0,1028

Rubla rusească

RUB

0,0564

Leva bulgărească

BGN

2,6030

Randalul sud-african

ZAR

0,2554

Realul brazilian

BRL

0,8194

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6180

Rupia indiană

INR

0,0484

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,2981

Peso-ul mexican

MXN

0,2391

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,5097

Dinarul sârbesc

RSD

0,0434

Hryvna ucraineană

UAH

0,1034

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,1886

Bahtul thailandez

THB

0,1368

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5608

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0263

Shekelul israelian

ILS

1,3482

100 Coroane islandeze

ISK

3,4168

Ringgitul malaysian

MIR

1,0588

Peso-ul filipinez

PHP

0,0741

Dolarul singaporez

SGD

3,3722

DST

XDR

5,9528

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.