Curs valutar, 3 decembrie. Euro crește ușor, aurul a fost mai ieftin

Moneda europeană a urcat, fiind cotată de BNR la 5,0910 lei. Francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat până la 5,4516 lei, respectiv 5,7984 lei. Dolarul american a coborât până 4,3656 lei.

Gramul de aur a fost mai ieftin, fiind evaluat la 589,2664 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9528 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0910 Dolarul SUA USD 4,3656 Francul elvețian CHF 5,4516 Lira sterlină GPB 5,7984 Gramul de aur XAU 589,2664 Dolarul australian AUD 2,8763 Dolarul canadian CAD 3,1314 Coroana cehă CZK 0,2110 Coroana daneză DKK 0,6816 Lira egipteană EGP 0,0916 100 Forinți maghiari HUF 1,3370 100 Yeni japonezi JPY 2,8070 Leul moldovenesc MDL 0,2583 Coroana norvegiană NOK 0,4333 Zlotul polonez PLN 1,2030 Coroana suedeză SEK 0,4651 Lira turcească TRY 0,1028 Rubla rusească RUB 0,0564 Leva bulgărească BGN 2,6030 Randalul sud-african ZAR 0,2554 Realul brazilian BRL 0,8194 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6180 Rupia indiană INR 0,0484 100 Woni sud-coreeni KRW 0,2981 Peso-ul mexican MXN 0,2391 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5097 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1034 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1886 Bahtul thailandez THB 0,1368 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5608 100 Rupii indoneziene IDR 0,0263 Shekelul israelian ILS 1,3482 100 Coroane islandeze ISK 3,4168 Ringgitul malaysian MIR 1,0588 Peso-ul filipinez PHP 0,0741 Dolarul singaporez SGD 3,3722 DST XDR 5,9528

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.