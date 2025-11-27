Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Lia Olguța Vasilescu: Am primit 142.687 de voturi din toată lumea

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat joi victoria orașului în competiția europeană a târgurilor de Crăciun, după o mobilizare impresionantă la nivel internațional.

„Craiova a câștigat locul 1 în competiția Târgurilor de Crăciun din Europa! Am primit 142.687 de voturi din toată lumea, cu un avans de peste 56000 de voturi față de locul II. Din totalul de voturi, peste 55 la sută au provenit din afara României, în principal din SUA, Marea Britanie, Franța, Belgia, Germania și Spania. In fiecare dintre aceste țări, Craiova se clasează fie pe locul I, fie în top 3. Mulțumim tuturor vizitatorilor și mai ales celor care ne-au votat”, a scris Vasilescu pe Facebook.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj de apreciere: „Felicitări, Craiova! Felicitări, Lia Olguta Vasilescu! Ați reușit să transformați orașul într-o poveste, iar această recunoaștere europeană arată cât suflet, frumusețe și dăruire s-au pus în fiecare detaliu. De acum este și oficial: magia sărbătorilor se simte cel mai bine anul acesta la Craiova”.

Succesul vine în contextul în care Târgul de Crăciun din Craiova a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai atractive destinații de sărbători din România.

Ediția din acest an, deschisă pe 14 noiembrie 2025, se desfășoară sub tema „Spărgătorul de nuci” și transformă principalele piețe și străzi ale orașului într-o scenă de basm.

Evenimentul se derulează în multiple zone: Piața Mihai Viteazul, Piața Frații Buzești, Piața William Shakespeare, Strada Theodor Aman, Zona Doljana și English Park. Acesta include atracții spectaculoase precum Satul lui Moș Crăciun, două braduri-scenă, peste 100 de căsuțe de lemn cu produse artizanale, spectacole zilnice și o noutate absolută, zăpadă artificială creată cu ajutorul tunurilor speciale.

Târgul de Crăciun din Craiova rămâne deschis până pe 4 ianuarie 2026, oferind vizitatorilor aproape două luni de magie, lumină și atmosferă de sărbătoare.