Undă verde pentru noul terminal al Aeroportului Craiova. Ciprian Șerban: Craiova își consolidează poziția ca hub aerian principal

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, a participat la inaugurarea noului terminal al Aeroportului Internațional Craiova. Este un proiect major de infrastructură realizat cu finanțare guvernamentală.
Andreea Tobias
18 dec. 2025, 15:52, Economic

Are ca obiectiv creșterea siguranței pasagerilor, îmbunătățirea conectivității regionale și susținerea dezvoltării economice a Olteniei.

Foto: Ciprian Șerban / Facebook

Potrivit comunicatului emis pe rețelele de socializare, noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova este cel mai mare și mai modern terminal regional construit de la zero în România în ultimii ani.

Investiție de 50 de milioane de euro

Investiția, în valoare de aproximativ 50 de milioane de euro, a fost susținută din fonduri guvernamentale și reprezintă un pas important pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din sud-vestul țării. Proiectul completează alte obiective strategice inaugurate recent în regiune, precum drumul expres Craiova–Pitești.

„A fost o onoare să particip astăzi, alături de Sorin Grindeanu, Președintele PSD, Lia Olguta Vasilescu, primarul municipiului Craiova, Cosmin Vasile, Președintele Consiliului Județean Dolj, și Sorin Manda, directorul Aeroportului Internațional Craiova, la inaugurarea noului terminal al Aeroportului Internațional Craiova – cel mai mare și mai modern terminal regional construit de la zero în România, în ultimii ani.

Foto: Ciprian Șerban / Facebook

Această investiție impresionantă reprezintă o dovadă clară că, atunci când există determinare, profesionalism și finanțare adecvată, noi, românii, putem realiza obiective de infrastructură de anvergură europeană.

Adresez felicitări sincere lui Cosmin Vasile, Președintele Consiliului Județean Dolj, Liei Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, precum și lui Sorin Manda, directorul aeroportului, pentru eforturile susținute depuse în realizarea acestui proiect ambițios.

Foto: Ciprian Șerban / Facebook

Un rol decisiv l-a avut Sorin Grindeanu, care, în calitate de ministru al Transporturilor, a sprijinit alocarea din fonduri guvernamentale a sumei de 50 de milioane de euro, necesară pentru finalizarea investiției.

În acest an, am inaugurat atât drumul expres Craiova – Pitești, cât și noul terminal aeroportuar – două obiective de importanță vitală nu doar pentru economia județului Dolj, ci pentru întreaga regiune a Olteniei. Prin aceste realizări, creștem siguranța pasagerilor, îmbunătățim conectivitatea regională și ridicăm standardul calității vieții pentru cetățenii noștri.

Noul terminal marchează un nou capitol în dezvoltarea Aeroportului Internațional Craiova, consolidându-i poziția ca hub aerian principal al sud-vestului României și contribuind la creșterea economică și turistică a Olteniei.

Mulțumesc tuturor celor implicați pentru dedicare și pentru că au făcut posibil ca acest obiectiv să fie îndeplinit”, a scris Ciprian Șerban.

