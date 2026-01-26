Ciprian Șerban: Începe modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare la Portul Constanța

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat luni pe Facebook că a început implementarea proiectului de modernizare și extindere a infrastructurii de apă și canalizare în Portul Constanța.

Este unul dintre cele mai importante noduri logistice ale României la Marea Neagră.

Potrivit ministrului, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a emis ordinul administrativ de începere a activității de proiectare pentru investiția „Modernizare și extindere infrastructură de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța”.

„Data de începere a proiectării este 24 ianuarie 2026, iar durata acestei etape este estimată la 8 luni, până pe 24 septembrie 2026”, a precizat Ciprian Șerban.

Valoarea totală a investiției se ridică la 164.962.132,02 lei, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

Din această sumă, aproape 63 de milioane de lei provin de la Uniunea Europeană, alte aproape 63 de milioane de lei sunt cofinanțarea de la bugetul de stat, iar circa 40 de milioane de lei vor acoperi cheltuielile neeligibile.

Ministrul a explicat că proiectul vizează modernizarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă, a canalizării menajere și pluviale, și reabilitarea și realizarea stațiilor de pompare și epurare.

Totodată, se vor implementa soluții tehnice moderne care vor permite eficientizarea consumului de apă, protecția mediului și creșterea siguranței la incendiu în Portul Constanța.

„Prin această investiție, Portul Constanța avansează concret în conformarea cu directivele europene privind apa și apele uzate, își crește capacitatea operațională și își consolidează rolul de hub logistic strategic la Marea Neagră”, a declarat Ciprian Șerban.

Ministrul Transporturilor a mai adăugat că proiectul reprezintă un pas important pentru infrastructura portuară și pentru competitivitatea României în regiune.

Investiția aceasta are loc acum, când Portul Constanța este un punct esențial pentru comerțul și transporturile maritime ale țării.

De asemenea, se pune foarte mult accentul pe modernizarea infrastructurii critice de apă și canalizare, care este considerată vitală pentru susținerea dezvoltării economice.