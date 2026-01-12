Începe proiectarea lotului 1D al autostrăzii A8 Unirii

Traseul din A8 conectează Joseni de Ditrău. Face parte din secțiunea Miercurea Nirajului-Leghin.

Asocierea româno-bulgară a început deja lucrările. Trei instalații de foraj operează în teren.

„Începe proiectarea pentru încă un lot al Autostrăzii A8. Etapa de proiectare pentru lotul 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii ,,Unirii” Târgu Mureș-Târgu Neamț a început, astăzi, asocierea de constructori din România și Bulgaria având un termen de 10 luni pentru realizarea Proiectului Tehnic.

Marcăm, astfel, un alt pas important pentru această investiție prioritară a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii”, a scris ministrul, pe Facebook

Echipele lucrează în zona Joseni și Lăzarea. Vremea este provocatoare.

CNIR supervizează startul lucrărilor. Studiile geotehnice sunt esențiale pentru proiectare.

Termenul limită: 10 luni pentru documentația tehnică.

Caracteristici tehnice impresionante

Lotul 1D se întinde pe 14,4 kilometri. Proiectul include 21 de pasaje și viaducte. Trei dintre acestea sunt ecoducte speciale.

Ecoductele permit trecerea animalelor. Protejează fauna locală și reduc accidentele.

Un nod rutier va fi construit la Ditrău. Asigură conexiunile cu drumurile locale.

Descărcare provizorie necesară

Zona de conexiune cu lotul 2A are parte de atenție specială. Ditrău-Grințieș este tronsonul următor.

Descărcarea provizorie permite funcționarea independentă. Șoferii vor putea folosi segmentul finalizat.

Calendar de execuție

Totalul duratei de realizare: 34 de luni. Include proiectare și construcție.

Proiectarea durează 10 luni. Execuția efectivă: 24 de luni.

Lucrările de construcție vor începe după finalizarea proiectului. Termenul este strâns.

Extinderea proiectării în primăvară

Din martie, alți 64 de kilometri intră în proiectare. Secțiunea de munte necesită studii detaliate.

Contractele au fost semnate în toamna trecută. Pregătirile avansează conform planificării.