Fenomenul jafurilor armate: Cât de frecvente sunt atacurile asupra transporturilor de valori în Italia

Jaful a fost orchestrat de o bandă de indivizi înarmați, care s-au deghizat în forțe de ordine, utilizând vehicule dotate cu semnale luminoase specifice poliției. Infractorii au creat o barieră pe drum prin incendierea unui autovehicul, obligând astfel furgonul blindat să se oprească. În imaginile surprinse, apar cel puțin șase indivizi înarmați, unii în ținute de culoare închisă, alții purtând combinezoane albe și măști faciale, mai arată Il Post.

Cu toate că hoții au recurs la detonarea vehiculului de transport valori, tentativa de jaf a eșuat. Membrii grupării au evadat utilizând atât autoturisme proprii, cât și mașini sustrase de la participanții la trafic imobilizați. Ulterior, doi suspecți au fost capturați, printre aceștia numărându-se un fost militar parașutist. Acest fapt indică un grad considerabil de planificare și pregătire a operațiunii.

Cât de des au loc astfel de atacuri

Conform celor mai recente statistici din Raportul intersectorial privind criminalitatea prădătoare, elaborat de Asociația Bancară Italiană (ABI) în parteneriat cu Ministerul de Interne, anul 2023 a consemnat 15 incidente vizând transporturile de valori, echivalentul a peste un atac lunar.

Deși reprezintă o diminuare față de cele 26 de cazuri raportate în 2022, evoluția pe termen lung a acestor evenimente se arată imprevizibilă. În 2021 s-au înregistrat 19 atacuri, în timp ce în 2020 au avut loc un număr considerabil de 44. Absența unor date complete pentru anii 2024 și 2025 împiedică o evaluare definitivă a traiectoriei fenomenului.

Tipuri de jaf armat și rata de succes

Agresiunile împotriva transporturilor de numerar se clasifică în trei tipuri principale. Cele mai vizibile și riscante sunt cele care vizează furgonetele blindate aflate în tranzit, de obicei pe artere rutiere majore sau drumuri expres ce pot fi izolate facil. Tactica include blocarea căilor de acces prin incendierea de vehicule, utilizarea de explozibili sau unelte specializate pentru a forța deschiderea compartimentelor securizate. Acestea implică cel mai înalt grad de risc, dar oferă și cel mai mare potențial de câștig.

O a doua categorie, denumită „risc de trotuar”, se referă la jafurile comise în timpul mutării banilor între locația de preluare și vehiculul de transport sau viceversa. Acestea sunt mai numeroase și înregistrează o rată de succes superioară, deși valorile furate sunt, în general, mai modeste.

În cele din urmă, sunt atacurile asupra „centrelor de numărare”, incinte securizate unde numerarul este procesat și distribuit. Acestea sunt evenimente rare, dar pot genera câștiguri substanțiale. Un exemplu recent din Sassari, în 2024, a implicat o grupare care a sustras aproximativ 12 milioane de euro.

Pe parcursul anului 2023, din totalul celor 15 atacuri, șase au vizat furgonete blindate, dintre care doar trei s-au soldat cu succes, generând o pagubă medie de circa 376.000 de euro. În ceea ce privește atacurile de tip „trotuar”, au fost raportate nouă incidente, dintre care opt au fost reușite, cu un profit mediu de aproximativ 48.000 de euro per incident.

De ce Puglia este o zonă sensibilă

Un număr considerabil de jafuri recente au avut loc în sudul Italiei. Concentrarea notabilă este în regiunile dintre Foggia și Cerignola, precum și în provincia Barletta-Andria-Trani. Direcția Districtuală Antimafia (DDA) a avertizat cu privire la acțiunile unor organizații criminale specializate în spargeri armate de transporturi de valori și agresiuni împotriva curierilor.

Jafurile asupra vehiculelor blindate și a depozitelor de numerar sunt văzute ca o „marcă înregistrată” a mafiei din Cerignola. Aceasta este o facțiune a celei denumite „a patra mafii” din Puglia. De-a lungul timpului, aceste bande au acumulat expertiză logistică și tehnică sofisticată. Se include aici și manipularea precisă a explozibililor pentru a penetra blindajul fără a compromite integritatea numerarului.

Măsuri de prevenție împotriva unui jaf armat

Atât autoritățile, cât și firmele de transport valori și-au intensificat în ultimii ani protocoalele de securitate. Vehiculele blindate actuale beneficiază de armuri consolidate, sisteme GPS avansate, greu de dezactivat. De asemenea au senzori capabili să detecteze impacturile sau focurile de armă.

Suplimentar, sunt implementate tehnologii menite să facă numerarul neutilizabil în cazul unui jaf armat, precum sistemele cu cerneală specială care impregnează bancnotele. Alte inovații includ dispozitive ce sigilează rapid numerarul într-o rășină solidă, prevenind astfel sustragerea fizică a banilor.

Cu toate acestea, din cauza nivelului înalt de organizare și a capacității de adaptare a rețelelor infracționale, atacurile asupra transporturilor de valori persistă ca o provocare majoră, în special în regiunile cu structuri criminale adânc înrădăcinate.