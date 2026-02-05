Prima pagină » Știri externe » Podgorii, lacuri și peisaje alpine de neuitat. Insula din Europa ignorată de turiști unde mașinile sunt interzise

Pentru o vacanță altfel, e firesc să vrei să te îndepărtezi de traseele bătătorite de milioane de alți turiști. În Italia există însă un colț de paradis trecut adesea cu vederea, care oferă podgorii de top, lacuri spectaculoase și peisaje alpine impresionante.
05 feb. 2026, 18:29, Știri externe

Situat între Milano și Veneția, orașul Brescia este un oraș compact, bogat în cultură și istorie, potrivit Express.

Una dintre atracțiile de neratat ale regiunii este Lacul Iseo. Deși adesea umbrit de faima Lacului Garda, Lacul Iseo oferă o experiență mai autentică și mai liniștită.

Lacul înconjoară Monte Isola, cea mai mare insulă locuită din Europa aflată pe un lac.

Pe insulă, mașinile sunt interzise, însă există trasee de plimbare absolut spectaculoase, aflate pe lângă sate pescărești izolate și plaje pitorești.

Cel mai frumos dintre ele este drumul de pe malul lacului dintre Peschiera Maraglio și Sensole, cunoscut drept „plimbarea printre măslini”. Traseul oferă o priveliște superbă asupra insulei private San Paolo.

Parcurgerea celor doi kilometri durează aproximativ o jumătate de oră, însă dacă te oprești la una dintre numeroasele cafenele, restaurante sau gelaterii, plimbarea se poate transforma ușor într-o activitate de o zi întreagă.

De-a lungul traseului există și o zonă de picnic deosebit de frumoasă, cu acces direct la lac, ideală pentru o baie răcoritoare.

Pentru cei care caută un traseu mai solicitant, există și urcarea din Peschiera Maraglio către satul antic Cure.

