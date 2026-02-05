Reforma funcției publice în cadrul guverului american: Președintele are puterea de a angaja și concedia aproximativ 50.000 de angajați federali

Reforma, publicată de Oficiul de Management al Personalului, îndeplinește o promisiune electorală a președintelui Donald Trump de a elimina protecția locurilor de muncă pentru angajații federali pe care echipa sa îi consideră „influențatori” ai politicii guvernamentale, scrie Reuters.

Este cea mai mare schimbare a regulilor care guvernează funcția publică din ultimul secol. Trump a numit această reformă „Schedule F” în timpul primei sale administrații.

Regula va fi analizată de un judecător federal. Sindicatele lucrătorilor federali și aliații lor au intentat un proces în ianuarie pentru a opri politica înainte ca aceasta să fie complet dezvoltată. Judecătorii federali au suspendat litigiul în timp ce administrația Trump finaliza modificările. Contestarea în instanță va fi reluată în zilele următoare, a declarat Skye Perryman de la Democracy Forward, unul dintre grupurile care au inițiat procesul.

„Vom reveni în instanță pentru a opri această regulă ilegală și vom folosi toate mijloacele legale disponibile pentru a trage la răspundere această administrație”, a declarat ea într-un comunicat.

Trump va avea puterea de a selecta funcțiile guvernamentale care își vor pierde protecția locului de muncă, potrivit declarației.

Administrația Trump schimbă, de asemenea, modul în care vor fi aplicate protecțiile legale de lungă durată care interzic agențiilor guvernamentale americane să ia măsuri de represalii împotriva denunțătorilor, potrivit declarației.

Agențiile federale vor fi responsabile de stabilirea protecției locurilor de muncă pentru propriii angajați care le acuză de fapte ilegale, cum ar fi încălcarea legii sau risipirea banilor. Aceasta ar fi o schimbare față de trecut, când un birou independent cunoscut sub numele de Biroul Consilierului Special se ocupa de dezvăluirile informatorilor din rândul majorității angajaților civili federali.

Reuters a raportat anterior că administrația Trump era pe punctul de a face această schimbare.