SUA: 50.000 de lucrători federali angajați sub administraţia Trump, majoritatea în domeniul ICE

Potrivit lui Scott Kupor, directorul resurselor umane federale, grosul celor 50.000 de posturi noi a fost alocat unor agenții precum Immigration and Customs Enforcement (ICE). Această decizie reflectă filosofia politică „America First” a administrației Trump și accentul pus pe întărirea securității frontierei. În contrast, instituții federale precum Serviciul Fiscal (IRS) și Departamentul de Sănătate (HHS) s-au confruntat cu restricții privind angajările și, în unele cazuri, cu reduceri de personal, titrează Reuters.

Reducerea amplă a personalului federal

Pe de altă parte, administrația a proiectat o scădere a numărului total de funcționari federali cu aproximativ 300.000 de posturi în acel an. Această reducere majoră a fost realizată prin programe de concedieri voluntare și oferte de pensionare anticipată, 154.000 de persoane fiind afectate doar prin pachetele financiare de stimulare a plecării. În ianuarie 2025, un memorandum prezidențial a instituit un îngheț temporar al angajărilor în sectorul civil federal, consolidând această strategie de reorganizare.

Repriorizarea masivă a resurselor umane către domeniile imigrației și securității a stârnit îngrijorări cu privire la capacitatea altor sectoare vitale – precum sănătatea, educația sau protecția mediului – de a-și îndeplini misiunile esențiale. De pildă, Agenția Federală pentru Managementul Situațiilor de Urgență (FEMA) a raportat transferuri de personal către agențiile de imigrație, ceea ce ar putea compromite pregătirea pentru situații de criză și răspunsul la dezastre.

Implicații și controverse

Recrutarea agresivă pentru ICE a fost, de asemenea, criticată de organizațiile pentru apărarea drepturilor omului. Acestea susțin că procesele accelerate de angajare ar putea duce la scăderea standardelor de selecție, creșterea riscului de abuzuri și erodarea încrederii publice în instituții.

Aceste angajări masive în domeniul securității, combinate cu reduceri substanțiale în alte ramuri ale guvernului, marchează o reorientare fundamentală a strategiei administrației Trump cu privire la funcția publică. Imposibilitatea altor departamente de a se realimenta cu personal și de a opera la capacitate normală, alături de potențialele riscuri pentru drepturile civile, transformă retorica „guvernului minimal” într-un experiment vast de reconfigurare instituțională. Impactul pe termen lung al acestor schimbări asupra eficienței administrației publice și al serviciilor oferite cetățenilor rămâne de observat.